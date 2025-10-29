Επεισόδιο μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ, Λιάνας Κανέλλη, σημειώθηκε στη Βουλή, μετά από μήνυση της κ. Κωνσταντοπούλου, που ζητούσε την άρση της ασυλίας της κ. Κανέλλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Λιάνα Κανέλλη δήλωσε: «Στα 25 χρόνια που εκλέγομαι βουλευτής με το ΚΚΕ είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπη με την άρση της ασυλίας μου. Η πρώτη φορά, ήταν από τον Κασιδιάρη, οποίος με χτύπησε όταν θέλησα να υπερασπιστώ την Ρένα Δούρου».

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως: «Με συκοφάντησε σε τηλεοπτική εκπομπή. Με τον πιο δόλιο τρόπο επιχειρώντας να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη και την Χ.Α. Αυτό το πρόσωπο με βίλα στην Εκάλη που κάνει καριέρα ως δήθεν κομμουνίστρια και πατάει στη Βουλή μια φορά στα 1.000 χρόνια, ήταν που δήλωσε φίλη της Ντόρας Μπακογιάννη που χαριεντιζόταν με τον Παναγιώταρο και είχε πει ότι ότι αν είχαμε πολλές Ντόρες τα πράγματα θα ήταν αλλιώς.

Δεν ανέχομαι μια Κανέλλη με αυτή την μπορεί και τη δολιότητα, να σπιλώνει τη δική μου τιμή.

Οι εκπρόσωποι του Γκέμπελς τώρα θα πάρουν το λόγο για να πουν για το δικαίωμα στην Προπαγάνδα».

«Η χυδαιότητα, όταν εκτοξεύεται από χυδαίο, πέφτει στο κενό. Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κα. Κωνσταντοπούλου καλύτερα από τον ίδιο της τον εαυτό», τόνισε η κ. Κανέλλη.

«Αφού η κα. Κωνσταντοπούλου θέλει να αρθεί η ασυλία της και μας κατηγορεί και από πάνω θα ψηφίσουμε υπέρ της άρσης της», δήλωσε ο Α. Γεωργιάδης.