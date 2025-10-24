Ένταση στη Βουλή

Άναψαν τα αίματα στην ολομέλεια της Βουλής, καθώς ξέσπασε νέα κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εκκρεμείς δικαστικές τους διαμάχες.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Γεωργιάδης προκάλεσε τον κ. Πολάκη να μην ζητήσει ξανά αναβολή στη δικαστική τους διαμάχη και να εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Γεωργιάδης: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. Να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι.

Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε

ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται.

Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά για το ζήτημα των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Απαντώντας στην κυρία Τζούφη από τη Νέα Αριστερά, η οποία υποστήριξε ότι επί υπουργίας του οι ιδιωτικές δαπάνες εκτοξεύθηκαν, ο Υπουργός Υγείας την κάλεσε να εξετάζει όχι τα απόλυτα ποσά αλλά το ποσοστό επί του ΑΕΠ, τονίζοντας ότι «επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ υψηλότερο».

«Προφανώς τα απόλυτα ποσά είναι τώρα μεγαλύτερα, γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη; Ψήφισαν Μητσοτάκη, έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμη πιο πλούσιοι;» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο κ. Πολάκης αντέδρασε φωνάζοντας πως «πλουσιότερος έγινε μόνο ο Φραπές», και στο σημείο αυτό η ένταση ξέφυγε.

Γεωργιάδης: Ο «Φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «Φραπές». Του Αυγενάκη.

Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη (φωνές)

Γεωργιάδης: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Πολάκης: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα.

Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Πολάκης: Λες ψέματα.

Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή.

Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια.

Γεωργιάδης: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο.

Πολάκης: Λες ψέματα.

Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search.

Αργότερα, ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του ανέβασε τους σχετικούς πίνακες σε ανάρτησή του στο Χ γράφοντας ότι με τον κ. Πολάκη είναι αδύνατον να συνεννοηθεί καθώς δεν μιλούν την ίδια γλώσσα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Για να καταλάβετε το γιατί είναι αδύνατον να συνεννοηθώ με τον @pavpol2222 και γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έκανε πριν φασαρία στην Βουλή ότι είπα: «ψέματα στην Βουλή για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ότι έχουν πέσει επί ΝΔ κλπ» σηκώθηκε και έφυγε κλπ.

Ιδού λοιπόν ο επίσημος πίνακας. Όπως βλέπετε το 2018 ήταν 36% και επί Νδ αρκετά χαμηλότερα το τελευταίο δημοσιευμένο της Eurostat του 2021 33% εδώ πάει και λίγο πιο πέρα.

Γενικά πέφτουμε όχι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά διότι έχουμε μεγάλο κλάδο ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ κατ´ανάγκην κακό διότι έχει και πολλά θετικά ως προς την πρόσβαση και την ταχύτητα κλπ.

Η πηγή είναι το Global Health Expenditure database, World Health Organization ( WHO ), uri: http://apps.who.int/nha/database στην δεύτερη φωτό έχω και αυτό ακριβώς που ανέφερα στην Βουλή δηλ το 35% ιδιωτικές δαπάνες υγείας επί Σύριζα και το 33% τώρα επί ΝΔ στο τελευταίο και από Eurostat δημοσιευμένο στοιχείο.