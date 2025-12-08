Σε συνέδριο για την υγεία θα μιλήσει σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης

Συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ' όλα» θα έχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 το πρωί της Δευτέρας στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, όπως αναφέρει το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος στο καθεστώς είσπραξης επιδοτήσεων από επιτήδειους - Οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν όσα δικαιούνται

Σημειώνεται ότι στο αγροτικό ζήτημα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν ότι τους αναλογεί, σε αντίθεση με τους επιτήδειους. «Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο. Όμως πρέπει να μπει τέλος σε ένα προβληματικό καθεστώς είσπραξης επιδοτήσεων που ευνοούσε τους επιτήδειους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Όπως προσέθεσε, «η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση «στηρίζει τους αγρότες και θα συνεχίσει να τους στηρίζει στο μέτρο του δυνατού».

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Πύργου, που πλέον είναι λειτουργικός σε όλο του το μήκος, καθώς και στην αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται και ελέγχονται οι οικοδομικές άδειες. «Οι πολεοδομίες -ως προς τις λειτουργίες έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών, δύο ομολογουμένως προβληματικά πεδία- θα μεταφερθούν από τους Δήμους και θα ενταχθούν οργανικά στον νέο υπό ίδρυση Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ)», σημείωσε.

Με το βλέμμα στραμμένο στα παιδιά και τους νέους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια σημαντική πρωτοβουλία: το πρώτο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους. «Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μπορεί να μην μας είναι γνωστό, αλλά υπάρχει και οφείλουμε να το προσεγγίσουμε με σοβαρότητα και ευαισθησία», ανέφερε.

Στο μεταξύ, επίσης αναφορικά με τα παιδιά, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Φυσικής Αγωγής στο σύγχρονο σχολείο, «με στόχο ένα καθημερινό σχολικό περιβάλλον που εμπνέει, ενεργοποιεί και φροντίζει κάθε μαθητή και μαθήτρια. Με το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 4.550 σχολεία αποκτούν νέο, σύγχρονο και ασφαλή αθλητικό εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή παιδιών με κινητικές δυσκολίες», τόνισε.

Κομβικής σημασίας ο πλήρης οδικός χάρτης με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια. «Ήδη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονούνται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας», σημείωσε σχετικά ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Εβδομάδα ανασκοπήσεων αυτή που πέρασε, με τα μουσικά wrapped να έχουν κατακλύσει τα social και όλοι κάπου να κάνουν τον δικό τους μικρό απολογισμό. Για εμάς, βέβαια, ο απολογισμός είναι πάγια κυριακάτικη πρακτική: η καθαρή εικόνα του τι προχώρησε και τι υλοποιείται για τους πολίτες. Κάναμε, βέβαια, και τον απολογισμό του χρόνου, ακολουθώντας το trend. Πάμε όμως σήμερα να δούμε το εβδομαδιαίο μας wrapped.

Ξεκινώ από τα αγροτικά. Ομαλοποιείται κάθε εβδομάδα η ροή των πληρωμών στους αγρότες μας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούμε να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου άλλα 1,2 δισ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά φέτος στα 3,7 δισ. ευρώ από 3,1 το 2024. Θα λάβουν, δηλαδή, 600 εκ. περισσότερα φέτος. Κατανοώ τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία πλέον ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος, που φέρει και τη σφραγίδα της ΕΕ. Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο. Όμως πρέπει να μπει τέλος σε ένα προβληματικό καθεστώς είσπραξης επιδοτήσεων που ευνοούσε τους επιτήδειους. Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Άλλωστε έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού.

Την ίδια προσπάθεια να λύνουμε παλιά προβλήματα και να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών πιο ασφαλή και πιο εύκολη υλοποιούμε και μέσα από μεγάλα έργα που παραδίδονται. Ένα από αυτά, ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος, που πλέον είναι λειτουργικός σε όλο του το μήκος. Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα δόθηκαν στην κυκλοφορία την Πέμπτη -είχε προηγηθεί φέτος τον Ιούλιο η παράδοση των πρώτων 65 χιλιομέτρων- και έτσι υλοποιείται ένα πάγιο και επιτακτικό αίτημα της Δυτικής Ελλάδας. Το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε, παρά τις σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, χάρη στους εντατικούς ρυθμούς και τον ισχυρό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών. Με αυτόν τον οδικό άξονα, που είναι κρίσιμος για την ασφάλεια επιβατών και μεταφορών, καθώς μιλάμε για έναν από τους -έως πρότινος- επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα, κλείνει μία εκκρεμότητα από το βαθύ παρελθόν και διορθώνεται μια αδικία προς τη Δυτική Ελλάδα. Η κυβέρνηση παραδίδει έργα που απαντούν σε πραγματικά προβλήματα των πολιτών και θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα να λύνει προβλήματα.

Κομβικής κοινωνικής και οικονομικής σημασίας είναι και η μεγάλη αλλαγή που φέρνουμε στον τρόπο που εκδίδονται και ελέγχονται οι οικοδομικές άδειες. Όπως είχα ανακοινώσει από το βήμα της φετινής ΔΕΘ, οι πολεοδομίες -ως προς τις λειτουργίες έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών, δύο ομολογουμένως προβληματικά πεδία- θα μεταφερθούν από τους Δήμους και θα ενταχθούν οργανικά στον νέο υπό ίδρυση Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ). Για πρώτη φορά, η χώρα θα έχει μια ενιαία δημόσια αρχή δόμησης, ενταγμένη σε έναν θεσμικά ισχυρό, εθνικής εμβέλειας φορέα με γεωχωρικές υποδομές και ψηφιακά εργαλεία. Αυτό σημαίνει: ίδια διαδικασία παντού, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερη διαφάνεια και σιγουριά για τον πολίτη και τον επαγγελματία. Οι Δήμοι δεν χάνουν τον ρόλο τους στον τοπικό χωρικό σχεδιασμό, καθώς παραμένει στην αρμοδιότητά τους. Όμως αντιμετωπίζουμε επιτέλους τον κατακερματισμό του σημερινού συστήματος, την υποστελέχωση και τις μεγάλες αποκλίσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας, όλα όσα οδηγούσαν στο να κάνει μήνες μια άδεια που έπρεπε να βγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι υφιστάμενες υπηρεσίες δόμησης έλαβαν από τις χαμηλότερες βαθμολογίες ανάμεσα στις υπηρεσίες αυτοδιοίκησης (3,4/10) στο πλαίσιο αξιολόγησης των πολιτών. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά την έγκριση από το πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Συνεχίζω με μια πρωτοβουλία που θεωρώ από τις πιο σημαντικές που ξεκινούν στη χώρα μας: το πρώτο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μπορεί να μην μας είναι γνωστό, αλλά υπάρχει και οφείλουμε να το προσεγγίσουμε με σοβαρότητα και ευαισθησία. Έρευνες δείχνουν ότι τουλάχιστον ένας στα έξι έφηβους στη χώρα μας -κυρίως κορίτσια- αυτοτραυματίζεται, αδυνατώντας να διαχειριστεί δυσάρεστα συναισθήματα όπως θλίψη, άγχος ή θυμό. Μεγάλο ποσοστό νέων -πάνω από 60%- δηλώνει ότι γνωρίζει κάποιο άτομο που αυτοτραυματίζεται. Σε συνεργασία με τη UNICEF, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας δημιουργεί το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, στελεχωμένο με ειδικούς, που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, κλινικής αξιολόγησης, διάγνωσης και ψυχοθεραπείας. Το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού δεν αφορά μόνο τον έφηβο ή την έφηβη. Αγκαλιάζει όλο το περιβάλλον του: την οικογένεια, το σχολείο, τους επαγγελματίες υγείας. Στόχος είναι να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα σημάδια κινδύνου και να υπάρχει άμεση, ασφαλής παρέμβαση. Δεν το αντιμετωπίζω απλώς ως μια νέα πολιτική. Το βλέπω ως μια δέσμευση να μετατρέψουμε τη σιωπή σε στήριξη και την αβεβαιότητα σε ασφάλεια για τους νέους. Θέλουμε οι νέοι να νιώσουν ότι έχουν στήριξη, κατεύθυνση και προοπτική, όχι μόνο θεραπεία.

Τα παιδιά μας αφορά και το επόμενο θέμα. Αναβαθμίζουμε τον ρόλο της Φυσικής Αγωγής στο σύγχρονο σχολείο, με στόχο ένα καθημερινό σχολικό περιβάλλον που εμπνέει, ενεργοποιεί και φροντίζει κάθε μαθητή και μαθήτρια. Με το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 4.550 σχολεία αποκτούν νέο, σύγχρονο και ασφαλή αθλητικό εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή παιδιών με κινητικές δυσκολίες. Παράλληλα, πρωταθλητές και πρωταθλήτριες μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες και μοιράζονται ιστορίες, αξίες και εμπειρίες ζωής που καλλιεργούν πρότυπα προσπάθειας, ανθεκτικότητας και συνεργασίας. Το πρόγραμμα συνοδεύεται και από εκπαιδευτικό υλικό για τη σωστή διατροφή, τον ύπνο, τη διαχείριση άγχους, αλλά και την πρόληψη βλαβερών συνηθειών, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να χτίσουν υγιείς επιλογές στην καθημερινότητά τους.

Καθρέφτης για την πρόοδο μιας χώρας είναι και η φροντίδα για τους πολίτες της με αναπηρία. Και η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη για τα βήματα που έχει κάνει σε αυτό το πεδίο.

Πιο πρόσφατη πρωτοβουλία μας, η δημιουργία προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης εκπαιδευτών για τα τυφλά άτομα, που επιλύει ένα πάγιο -και ίσως το πιο επείγον- αίτημα της κοινότητας των περισσότερων από 17.000 πολιτών με σοβαρά προβλήματα όρασης. Το πρόγραμμα ξεκινά από τις αρχές του 2026 υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, με στόχο να αποκτήσουμε 40 νέους εκπαιδευτές που θα καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης τυφλών ατόμων, ανηλίκων και ενηλίκων, σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική δράση στο πλαίσιο της εθνικής μας στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία.

Ξέρουμε ότι τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά δεσμευόμαστε ότι, κάθε μέρα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να δίνουμε πρακτικές, βιώσιμες λύσεις, βήμα προς βήμα, άνθρωπο τον άνθρωπο. Για να γίνει πραγματικότητα το όραμά μας: μια Ελλάδα με όλους, για όλους.

Το ίδιο στοίχημα ισότητας και δικαιοσύνης μεταφέρεται και στον χάρτη της ανάπτυξης, ώστε καμία περιοχή να μην μένει πίσω. Η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη που συζητήσαμε προ ημερών στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, περιλαμβάνει έναν πλήρη οδικό χάρτη με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια. Ήδη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονούνται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περισσότερα από 330 εμβληματικά έργα. Για να καταδειχθεί, μάλιστα, η σημασία τόσο των ορεινών περιοχών, όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, αποφασίσαμε τη συγκρότηση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, καθιερώνεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης σε όλες τις πολιτικές των Υπουργείων που επηρεάζουν κρίσιμα τους τοπικούς πληθυσμούς και τις τοπικές οικονομίες, με στόχο να δημιουργούνται νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα ζει μια περίοδο πραγματικών αλλαγών. Μεταρρυθμίσεων που δεν μένουν στα χαρτιά, αλλά προχωρούν και εφαρμόζονται. Και ένα από τα πιο σημαντικά μέτωπα αυτής της προσπάθειας είναι η Δικαιοσύνη. Την Πέμπτη είχαμε την ευκαιρία, σε εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να «βάλουμε τα πράγματα κάτω» και να δούμε τι έχουμε πετύχει. Προχωρήσαμε σε αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώνοντας Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία και προσθέτοντας 1.000 νέους δικαστές εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ανάγκες. Αναδιοργανώσαμε τη διάταξη 113 δικαστηρίων σε όλη τη χώρα, χωρίζοντας τα τμήματα σε ποινικά και αστικά για να υπάρχει καλύτερη ροή. Και δώσαμε «ανάσα» στο σύστημα της Αθήνας, που ασφυκτιούσε, δημιουργώντας 4 νέες περιφερειακές έδρες. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσφέροντας στους δικαστές και στους δικηγόρους εργαλεία για να προχωρούν πιο γρήγορα τις υποθέσεις τους. Δίνουμε έμφαση και στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ώστε ο πολίτης να μη χρειάζεται χρόνια για μια λύση.

Παράλληλα, επενδύουμε σε νέα δικαστικά μέγαρα σε όλη την Ελλάδα, βελτιώνοντας τις συνθήκες για όσους εργάζονται στη Δικαιοσύνη, αλλά και για τους πολίτες που την επισκέπτονται. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν στάθηκαν απέναντι στις αλλαγές. Αντίθετα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία τις στήριξαν. Και τα αποτελέσματα φαίνονται ήδη: οι πρωτόδικες αποφάσεις εκδίδονται πλέον σε περίπου 300 ημέρες, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και «πατάμε γκάζι» για τον επόμενο στόχο: οι τελεσίδικες αποφάσεις να πέσουν στις 650 ημέρες αντί για 1.550 σήμερα, στόχος που θέλουμε να γίνει πραγματικότητα ως το 2027. Αυτό δεν είναι μια γενική υπόσχεση. Είναι δέσμευση. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε.

Θα κλείσω με μια «νίκη» υψηλού συμβολισμού, τουλάχιστον για τη χώρα μας. Το φως της γνώσης επικράτησε στο σκοτάδι της βίας. Αυτό σηματοδοτεί η λειτουργία της νέας Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, στον χώρο του Τμήματος Βιολογίας, που επί 34 χρόνια τελούσε υπό κατάληψη. Χώροι που ανήκαν στους φοιτητές και την κοινωνία είχαν μετατραπεί σε άβατα και ορμητήρια επεισοδίων, από όπου λίγα άτομα επέβαλαν τον φόβο και τη σιωπή σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό έληξε το 2021 και έτσι δεν κερδήθηκε απλώς ένα κομμάτι των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, αλλά αποκαταστάθηκε το θεμελιώδες δικαίωμα της ακαδημαϊκής κοινότητας να λειτουργεί ελεύθερα.

Σε αυτήν την προσπάθεια συνέδραμαν η Πολιτεία, τα θεσμικά όργανα, η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών και των καθηγητών, που θέλουν ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό, δημιουργικό και ασφαλές. Κάθε φορά που ανοίγει μία βιβλιοθήκη, το πανεπιστήμιο γίνεται πιο δυνατό. Και τι καλύτερο δώρο για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Κάπως έτσι κλείνουμε την ανασκόπηση αυτής της εβδομάδας και προχωράμε στην επόμενη, με στόχο πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσα. Καλημέρα!