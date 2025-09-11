Σε σχολεία της Θεσσαλονίκης ο Ν. Παπαϊωάννου: Γιορτή γνώσης η έναρξη της σχολικής χρονιάς

«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν είναι απλώς μια τυπική στιγμή. Είναι γιορτή γνώσης, ελπίδας και δημιουργίας», ανέφερε σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο υφυπουργός έδωσε το «παρών» στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» στη Θεσσαλονίκη, του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων Θεσσαλονίκης (Ημερήσιο Γυμνάσιο, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο - Περικλής Στεφανίδης).

Στο μήνυμα που απηύθυνε ο υφυπουργός, τόνισε τη σημασία της Παιδείας ως θεμέλιου λίθου για το μέλλον της χώρας και υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση αξιών, γνώσης και κοινωνικής συνείδησης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με νέους διορισμούς, αναβάθμιση υποδομών, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δράσεις που ενισχύουν την ισότητα των ευκαιριών για κάθε μαθητή και μαθήτρια.

Ο υφυπουργός συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για την αφοσίωσή τους και διαβεβαίωσε τους γονείς ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα τους, με μέτρα στήριξης που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και την ασφάλεια των παιδιών τους.

«Οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν στόχο να δώσουν σε κάθε παιδί τα εφόδια για να σταθεί με αυτοπεποίθηση στον κόσμο του αύριο, έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα αλλά προσφέρει και αμέτρητες δυνατότητες», κατέληξε ο κ. Παπαϊωάννου.