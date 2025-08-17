Την Πάτρα και την Πρέβεζα θα επισκεφθεί διαδοχικά αύριο Δευτέρα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, για τον συντονισμό των δράσεων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων του κ. Κατσαφάδου:

- Στις 12:00, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής.

- Στις 17:00, ο Υφυπουργός θα βρίσκεται στην Πρέβεζα, όπου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Ζηρού στην Φιλιππιάδα, με συμμετοχή του Δημάρχου, αιρετών και αρμόδιων υπηρεσιών της περιοχής.

Οι συσκέψεις πραγματοποιούνται με στόχο την καταγραφή των αναγκών, την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής αρωγής και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου αποκατάστασης και στήριξης για τις πληγείσες τοπικές κοινωνίες.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία έχει ήδη συνεδριάσει, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων, που στοχεύει στην άμεση αποκατάσταση της ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές.

Περιλαμβάνονται:

Στεγαστική συνδρομή για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

Οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών για την κάλυψη πρώτων αναγκών και επισκευών.

Κρατική αρωγή προς τις επιχειρήσεις, με επιχορήγηση έως 70%.

Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για πληγέντα ακίνητα, βάσει των αυτοψιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και κρίσιμα δίκτυα.

Αυτοψίες για καταγραφή ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές

Στο μεταξύ, σε Χίο και Ζάκυνθο βρίσκονται τις τελευταίες μέρες κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), όπου, παράλληλα με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, (Αχαΐα, Πρέβεζα- 'Αρτα), που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές, πραγματοποιούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και των αναγκών αποκατάστασης.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες διεξάγονται με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Digispect, η οποία διευκολύνει σημαντικά το έργο των μηχανικών, επιτρέποντας την ταχύτερη εισαγωγή των Δελτίων Ταχείας Αυτοψίας και την ασφαλή συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από το πεδίο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του τελευταίου 24ώρου, τα αποτελέσματα των αυτοψιών στις πληγείσες δημοτικές κοινότητες έχουν ως εξής:

Χίο

Δημοτική Κοινότητα Βολισσού: 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε πράσινο, 2 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς: 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

Ζάκυνθο

Δημοτική Κοινότητα Αγαλά: 4 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα

Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς: 1 πράσινο, 1 κίτρινο



Οι αυτοψίες συνεχίζονται και τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται συνεχώς, καθώς τα κλιμάκια επεκτείνουν τη δράση τους σε όλα τα σημεία που επλήγησαν.

Σε σχετική του δήλωση, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε: «Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διευθύνσεις της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε όλη την Ελλάδα, με το προσωπικό να έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε στους πολίτες των πληγεισών περιοχών ότι είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις κατοικίες τους, προκειμένου τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις».

Τριάντα τρία «κόκκινα» κτίρια σε Αχαΐα, 12 σε Πρέβεζα και Άρτα

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: Έχουν καταγραφεί 4 «πράσινα», 6 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Γυμνοτόπου: Έχουν καταγραφεί 11 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Δρυοφύτου: Έχουν καταγραφεί 7 «κίτρινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης: Έχουν καταγραφεί 3 «πράσινα», 8 «κίτρινα» και 6 «κόκκινα» κτίρια.

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 2 «πράσινα», 11 «κίτρινα», 20 «κόκκινα» (σύνολο: 33 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Αλισσού: 3 «πράσινα», 14 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 20 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Αχαϊκού: 2 «κόκκινα»

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αλισσού: 1 «κίτρινο», 1 «κόκκινο»

Δημοτική Κοινότητα Χαϊκαλίου: 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 5 κτίρια)

Δήμος Ερυμάνθου

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 6 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Ισώματος: 3 «κίτρινα»

Δήμος Πατρέων