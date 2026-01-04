Αγροτικά Μπλόκα

Στις 13:00 ξεκίνησε η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων με τη συμμετοχή αγροτών από τα μπλόκα όλης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Την πρόταση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα καταθέσουν οι αγρότες από τα μπλόκα της Νίκαιας της Καρδίτσας και των Τρικάλων, στην πανελλαδική συνδιάσκεψη των Μαλγάρων σήμερα Κυριακή.

Θα προτείνουν να κλείσουν στις 8 και 9 Ιανουαρίου, μαζί με τις εθνικές οδούς και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι, μέσω των οποίων γίνεται προς το παρόν η κυκλοφορία.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά την διάρκεια των τοπικών συνελεύσεων των αγροτών.