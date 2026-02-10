Κυρ. Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά και για τον ίδιο προσωπικά.

«Σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και ανταποκριθήκαμε στα δικαιολογημένα αιτήματά σας με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους έχασαν τα ζώα τους», τόνισε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «όσο κρατά αυτή η περιπέτεια, εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία, αλλά προφανώς, η προτεραιότητά μας είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς», ζητώντας την συνδρομή των αγροτών.

Στη συνάντηση συζητιούνται διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να στηρίξουν την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος και τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να φέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στις εξαγωγές.