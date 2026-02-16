Σ. Ζαχαράκη: Να βρούμε πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή

Με τον χαιρετισμό της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, άρχισε τις εργασίες της νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου.

«Η Παιδεία δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Ανήκει στα παιδιά μας και στο μέλλον της χώρας», τόνισε η κα. Ζαχαράκη απευθυνόμενη στα μέλη της Επιτροπής, χαρακτηρίζοντας τον ρόλο της «καίριο για το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα» και υπογραμμίζοντας ότι η σύνθεσή της αποτυπώνει τον χαρακτήρα της προσπάθειας: «έναν διάλογο ουσιαστικό, ανοιχτό και τεκμηριωμένο, βασισμένο σε δεδομένα και εμπειρίες της εκπαιδευτικής κοινότητας».

Υπενθυμίζεται, ότι στην Επιτροπή συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σύμβουλοι και Επόπτες Ποιότητας από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

«Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εξετάσει με σοβαρότητα και σεβασμό τις προτάσεις που θα προκύψουν από τη δουλειά σας. Ο ρόλος σας είναι ουσιαστικός για τη διαμόρφωση μιας πρότασης που θα μπορεί να σταθεί στον χρόνο. Γι' αυτό και ο διάλογος που ξεκινά σήμερα θα είναι ανοιχτός στην κοινωνία. Με τη συμμετοχή των κομμάτων, των εκπαιδευτικών, των πανεπιστημίων, των μαθητών και μαθητριών, των γονέων, εντός και εκτός των συνόρων μας. Με τεκμηριωμένες προτάσεις, συγκριτικά στοιχεία και επιστημονική επεξεργασία. Στόχος μας είναι, έως τον Νοέμβριο, να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, που θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη θεσμική συμφωνία» σημείωσε η κα. Ζαχαράκη.

Η υπουργός επανέλαβε προς τα μέλη της Επιτροπής ότι δεν μετέχουν σε μια κυβερνητική πρωτοβουλία, με προαποφασισμένο σχέδιο, αλλά «σε μια συζήτηση μέλλοντος και εθνικής ευθύνης, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστική διαβούλευση».

Εστιάζοντας στον πυρήνα της δουλειάς που έχει μπροστά της η επιτροπή η υπουργός σημείωσε «το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι τι θέλουμε να σημαίνει το απολυτήριο του δημόσιου σχολείου; Μια συνολική μαθησιακή πορεία ή την επίδοση μας στιγμής; πως θα κρίνεται η πορεία ενός μαθητή από λίγες ώρες στο τέλος της Γ' Λυκείου;»

Όπως επισήμανε, η συζήτηση για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο πρέπει να αφορά συνολικά τη μαθησιακή διαδρομή του παιδιού, από το νηπιαγωγείο έως την αποφοίτηση.

«Το απολυτήριο είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας. Αν θέλουμε ένα απολυτήριο με πραγματική αξία, οφείλουμε να δούμε με ευθύνη όλη την εκπαιδευτική διαδρομή που οδηγεί σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο στόχος μας είναι να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή. Να φτάσουμε σε ένα απολυτήριο με κύρος και πραγματική αξία που θα λειτουργεί ως ουσιαστικό διαβατήριο για την επόμενη εκπαιδευτική ή επαγγελματική διαδρομή των νέων» υπογράμμισε η υπουργός, περιγράφοντας ένα μικτό σύστημα που θα συνδυάζει τη σχολική επίδοση με εθνικές εξετάσεις, με σαφείς κανόνες και ισχυρές εγγυήσεις αξιοπιστίας, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν μπορεί να είναι έργο μιας μόνο κυβέρνησης ή μιας υπουργικής θητείας, αλλά «οφείλει να αποτελέσει προϊόν ευρείας συναίνεσης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και θεσμικής συνεννόησης, ώστε να έχει διάρκεια στον χρόνο».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου είναι ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλης Σφακιανάκης. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας, στην ομιλία του, ο κ. Σφακιανάκης τόνισε ότι η Επιτροπή έχει «σαφή αποστολή» να λειτουργήσει ως πεδίο σύνθεσης, όπου η εμπειρία της σχολικής τάξης, η επιστημονική τεκμηρίωση και η διασύνδεση των επιμέρους προσεγγίσεων καλούνται να συναντηθούν και να συγκλίνουν.

«Η μετάβαση από το σημερινό μοντέλο σε ένα νέο απαιτεί σταδιακή εφαρμογή με σταθερά βήματα, ξεκάθαρο πλαίσιο, κριτήρια και κανόνες», σημείωσε, «γιατί στην παιδεία δεν συζητάμε μόνο για ένα σύστημα. Συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η μετάβαση των παιδιών από το σχολείο στην ενήλικη ζωή — και αυτό αφορά τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς, το πιο σταθερό θεμέλιο της κοινωνίας μας», είπε χαρακτηριστικά.