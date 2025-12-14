Προϋπολογισμός 2026

«Υπάρχουν στιγμές στη Βουλή που δεν κρίνονται από την ένταση της αντιπαράθεσης, αλλά από το βάθος της ευθύνης», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι η Παιδεία αποτελεί την πλέον μακροπρόθεσμη επένδυση εθνικής συνοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης και αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κ. Ζαχαράκη, τόνισε ότι η συζήτηση γίνεται σε μια συγκυρία που φαίνεται πλέον ξεκάθαρα η πορεία που έχει διανύσει η χώρα μας, ανακτώντας κύρος, αξιοπιστία, προοπτική. Σημείωσε δε, ότι η κυβέρνηση επωμίζεται το βάρος της ευθύνης των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, της σύγκρουσης με τις κακές πρακτικές του παρελθόντος, ακόμη και με τον κακό μας εαυτό.

Σε ότι αφορά τον τομέα της ευθύνης της, υπογράμμισε ότι ο συζητούμενος προϋπολογισμός αποτυπώνει όχι απλώς μια αύξηση πόρων, αλλά το σχέδιο «για μια στέρεη αρχιτεκτονική αλλαγής της δημόσιας εκπαίδευσης».

«Σήμερα, δεν συζητάμε απλώς έναν ακόμη προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας. Ανοίγουμε την συζήτηση για το ποιο σχολείο έχει ανάγκη η χώρα. Συζητάμε αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την Παιδεία αποσπασματικά, ως άθροισμα μέτρων και αντιδράσεων, ή αν έχει το πολιτικό θάρρος να χτίσει ένα δημόσιο σχολείο που αντέχει στον χρόνο, στις κρίσεις και στις κοινωνικές ανισότητες.

Για όλα αυτά, από το 2019 η κυβέρνησή μας αύξησε κατά σχεδόν 22% τον προϋπολογισμό του Υπουργείο Παιδείας. Φέτος ο προϋπολογισμός μας είναι 6,87 δις. ευρώ, αυξημένος κατά 700 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω ότι η αντιπολίτευση θα πει ότι δεν φτάνουν. Ωστόσο οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, αλλά η κατανομή τους θα πρέπει να είναι ορθολογική και δίκαιη».

Η κυρία Ζαχαράκη, τόνισε ότι ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί το δημόσιο σχολείο, μια καθημερινή πρόκληση αναγκών, προτεραιοτήτων, προβλεψιμότητας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Η υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε την λειτουργία εντός του 2026 ψηφιακής πλατφόρμας EduPlan, η οποία θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, για την πρόβλεψη των αναγκών και την έγκαιρη και ορθολογική στελέχωση των σχολείων και κάλυψη των κενών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υλοποίησε τον μεγαλύτερο αριθμό διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών με 48.548 εκπαιδευτικούς να έχουν αποκτήσει οργανικές θέσεις στα σχολεία από το 2020 έως σήμερα. Ενώ το 2025 έγιναν 8.900 νέοι μόνιμοι διορισμοί και περίπου 45.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς στα σχολεία τοποθετήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως ιδρύθηκαν και λειτουργούν 3.448 νέα Τμήματα Ένταξης, μια αύξηση σχεδόν 90%, 8 νέα σχολεία Ειδικής Αγωγής, 600 Σχολικά Δίκτυα Υποστήριξης με 1.200 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε περίπου 3.000 σχολεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναδιάρθρωση των ΚΕΔΑΣΥ με 700 νέες οργανικές θέσεις, νέα ψηφιακά εργαλεία που θα προσφέρουν ενιαίες και γρήγορες διαδικασίες διάγνωσης και υποστήριξης.

Παράλληλα, η υπουργός σημείωσε ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο την Ενισχυτική Διδασκαλία «χτυπούν στον πυρήνα της ανισότητας» και, ανακοίνωσε τη διεύρυνση των ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στην Α και Β Λυκείου. Ο στόχος είναι να μειωθεί το βάρος της πρόσθετης ιδιωτικής διδασκαλίας και να ενισχυθεί η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, ανεξαρτήτως τόπου και οικονομικών δυνατοτήτων.Συνολικά, πέρυσι 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Στο πεδίο των αλλαγών στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι προχωρούν 123 νέα Προγράμματα Σπουδών, με έμφαση στη γλώσσα, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, καθώς και στην κριτική σκέψη και τις δεξιότητες ζωής, υποστηρίζοντας ότι η στόχευση είναι η μετάβαση «από το σχολείο της αποστήθισης στο σχολείο της κατανόησης».

Για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι την επόμενη τριετία μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», θα αναβαθμιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία, με συνολικό προϋπολογισμό 650 εκατ. ευρώ. Ήδη 431 σχολεία έχουν ανακαινιστεί. Στο ίδιο πλαίσιο έκανε λόγο για τη δημιουργία 13 Κέντρων Καινοτομίας και για εξοπλισμό σχολείων με τεχνολογία, εργαστήρια και αθλητικό και μουσικό υλικό.

«Το δημόσιο σχολείο είναι η κεντρική μας προτεραιότητα. Όμως στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου χτίζουμε πολλαπλές επιλογές με κοινό παρονομαστή την ποιότητα της μάθησης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία και Ωνάσεια Σχολεία «δεν είναι σχολεία ελίτ». Εκεί εφαρμόζονται πρώτα παιδαγωγικές καινοτομίες, νέα προγράμματα, νέες μέθοδοι διδασκαλίας και εργαλεία μάθησης, με συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Και αυτό δεν θέλουμε να αποτελεί προνόμιο των μεγάλων πόλεων.

Γι' αυτό επεκτείνουμε τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία και στην Περιφέρεια: Αλεξανδρούπολη, Φλώρινα, 'Αρτα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα. Με πρόσφατη απόφαση που υπέγραψα και μέχρι το 2028 τα Πειραματικά Σχολεία αυξάνονται από 120 σήμερα σε 133». Μίλησε, επίσης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και τη μαθητεία ως «διαφορετική διαδρομή», αλλά και για πολιτικές «δεύτερης ευκαιρίας».

Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η υπουργός μίλησε για ενίσχυση των δημόσιων ΑΕΙ με πόρους και διεθνοποίηση, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη θεσμικής τάξης, σημειώνοντας ότι η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών αποτελεί επιλογή που σχετίζεται με «θεσμική αξιοπιστία». Παράλληλα, ανέφερε ότι η συζήτηση για μη κρατικά πανεπιστήμια γίνεται «με κανόνες, αξιολόγηση και διαφάνεια».

Κλείνοντας, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και συναίσθηση της ευθύνης σε έναν Εθνικό Διάλογο για μια νέα Παιδαγωγική και Κοινωνική Συμφωνία για το σχολείο του 2040 με αιχμή το Εθνικό Απολυτήριο.

«Ο Εθνικός Διάλογος που προτείνουμε δεν είναι άλλοθι καθυστέρησης. Δεν είναι επικοινωνιακή άσκηση. Δεν είναι χώρος για εύκολες αρνήσεις και ιδεολογικά ταμπού. Είναι πρόσκληση ευθύνης. Με ανοιχτές διαδικασίες, τεκμηρίωση, δημόσια λογοδοσία και στόχο να καταλήξουμε σε δεσμεύσεις που θα αντέχουν στον χρόνο. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για όσα δεν λειτούργησαν. Να διαφυλάξουμε όσα πέτυχαν. Να συμφωνήσουμε, επιτέλους, σε έναν κοινό πυρήνα ποιότητας και δικαιοσύνης που δεν θα αλλάζει με κάθε κυβέρνηση. Έναν πυρήνα που θα περιλαμβάνει και το επόμενο μεγάλο βήμα: ένα σύγχρονο, αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο, με κανόνες, διαφάνεια και ισοτιμία, ώστε το Λύκειο να ξαναγίνει η καρδιά της εκπαίδευσης» σημείωσε η κ. Ζαχαράκη.

«Γιατί το πραγματικό δίλημμα δεν είναι "διάλογος ή όχι". Το δίλημμα είναι άλλο: θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε για να μην αλλάξει τίποτα ή θα τολμήσουμε να συμφωνήσουμε για να αλλάξουν όλα όσα κρατούν πίσω το σχολείο; Θα εγκλωβιστούμε ξανά στη μικροπολιτική του σήμερα ή θα επενδύσουμε συνειδητά στο μέλλον των παιδιών μας;» έθεσε το ερώτημα.

Καταλήγοντας η υπουργός Παιδείας, ανέφερε εμφατικά: «Αν θέλουμε μια Ελλάδα που να αντέχει στον χρόνο, πρέπει να τολμήσουμε ένα σχολείο που να αντέχει στον χρόνο. Αν θέλουμε ανάπτυξη με δικαιοσύνη, πρέπει να επενδύσουμε στη γνώση με διάρκεια. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ, πρέπει να τους δώσουμε λόγο να πιστέψουν σε αυτόν τον τόπο. Και σήμερα, εδώ, το δίλημμα είναι καθαρό: απλή διαχείριση ή Παιδεία που ενώνει, εμπνέει και προετοιμάζει το αύριο. Εμείς επιλέγουμε ξεκάθαρα το δεύτερο. Και καλούμε όλους να σταθούν στο ύψος αυτής της εθνικής ευθύνης. Το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει να οργανώσει αυτόν τον διάλογο άμεσα, με θεσμικό τρόπο και συμμετοχή όλων όσοι έχουν λόγο στην Παιδεία , ώστε μέσα από τη σύνθεση να γεννηθεί το νέο σχολείο: ανοιχτό, απαιτητικό, δίκαιο - σχολείο που προετοιμάζει το 2040».