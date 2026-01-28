Σ. Ζαχαράκη για την έκθεση του ΟΟΣΑ: Προχωράμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία με σχέδιο και ισχυρή πολιτική βούληση

Στις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την παρουσίαση, στο υπουργείο Παιδείας, των αποτελεσμάτων της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη Βελτίωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στην Ελλάδα, από κλιμάκιο του ΟΟΣΑ με επικεφαλής τον Αντρέα Σλάιχερ.

«Η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο μεταρρυθμίσεων, μέσα από τις αλλαγές που φέρνει η Tεχνητή Nοημοσύνη, οι δημογραφικές εξελίξεις και η αυξανόμενη κοινωνική πολυπλοκότητα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2025-2027, το οποίο θέτει σαφείς προτεραιότητες και στόχους για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, την ορθολογική αλληλουχία των μεταρρυθμίσεων και τη συνεχή βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, της ισότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος. Αυτό προϋποθέτει θεσμική συνέχεια, πολιτικές βασισμένες σε δεδομένα, διάλογο και συναίνεση».

Στη δήλωση της, η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η εν λόγω έκθεση «επιβεβαιώνει ότι η χώρα κινείται σε θετικό έδαφος, με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να διασφαλίζει ποιότητα και ισότητα, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει με σαφήνεια πού απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια».

«Αναγνωρίζονται οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών: τα νέα προγράμματα σπουδών, η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, οι αλλαγές στη διακυβέρνηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, αλλά και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνοχής του εκπαιδευτικού συστήματος, παράλληλα με την έμφαση στην ποιότητα και τη λογοδοσία» τονίζει η υπουργός Παιδείας τονίζοντας ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ σχεδιασμού πολιτικής και πραγματικού αντίκτυπου στη μάθηση.

Όπως σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη, η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ δεν αποτελεί απλώς μία εξωτερική αξιολόγηση, αλλά «μια κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων».

Επίσης, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στον εθνικό διάλογο που επίκειται. Σημείωσε ότι θα είναι ευρύς και πολύμηνος και ότι θα έχει στόχο «την προώθηση μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν σε πραγματικά μαθησιακά οφέλη, μείωση των ανισοτήτων δημιουργία ενός ανθεκτικού και σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος».

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως επεσήμανε η κυρία Ζαχαράκη, λειτουργούν οι παρεμβάσεις όπως το, eParents, EduPlan, EduQuality και EduContact. «Δεν αποτελούν απλώς ψηφιακά εργαλεία. Είναι κρίσιμοι μηχανισμοί του εκπαιδευτικού συστήματος: ενισχύουν την ουσιαστική επικοινωνία με τις οικογένειες, υποστηρίζουν τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ενδυναμώνουν τη διασφάλιση ποιότητας και ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε ολόκληρο το σύστημα» ανέφερε η υπουργός.

Επιπλέον, έκανε ειδική αναφορά στην επιμόρφωση, αξιολόγηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, τα οποία χαρακτήρισε «όρους διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος».

«Αναπτύσσουμε ένα συνεκτικό εθνικό πλαίσιο επιμόρφωσης, με στόχο να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί μας, σύγχρονη γνώση και εργαλεία, αλλά και επαγγελματική αυτοπεποίθηση. Είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές τής εκπαίδευσης, οι φορείς της ουσιαστικής και ποιοτικής αλλαγής. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από εργαλεία βασισμένα σε τεκμήρια, όπως το εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία, το SELFIE, στο οποίο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συγκαταλέγονται στους πιο ενεργούς συμμετέχοντες στην Ευρώπη», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, προχωρά η ανάπτυξη του Μητρώου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν ένα ενιαίο σημείο για εγγραφές, portfolio και συμμετοχή σε δράσεις, με κοινά ποιοτικά κριτήρια.