Σ. Ζαχαράκη: Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά δυνατοί γιατί είμαστε όλοι μαζί

Παιδιά από 121 σχολεία συμμετείχαν στη γιορτή που διοργάνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, συνοδών μαθητών/τριών, στελεχών και εργαζομένων του ΥΠΑΙΘΑ, τα παιδιά - σε μικτές ομάδες - εκφράστηκαν μέσα από τη μουσική, τον χορό, τον θεατρικό λόγο, τη βιωματική αφήγηση, τα εμπνευσμένα βίντεο, φωτογραφίες και δράσεις.

Έστειλαν το μήνυμα ότι η κοινή γλώσσα της αγάπης και το «μαζί» είναι η αφετηρία υπέρβασης των ανισοτήτων, των διακρίσεων και των στερεότυπων. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν δια ζώσης, μαθητές και μαθήτριες από συνολικά 39 σχολεία, ενώ στο δεύτερο μέρος από 82 σχολεία. Με βίντεο, ταινίες μικρού μήκους και δημιουργίες, τα παιδιά παρουσίασαν καλές πρακτικές και προγράμματα συνεκπαίδευσης γενικών και ειδικών σχολείων.

Στα σχολεία που συμμετείχαν εξ αποστάσεως με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ήταν και το σχολείο της ελληνικής κοινότητας στο Λουμπουμπάσι της Λ.Δ. του Κονγκό.

Σκοπός της εκδήλωσης, όπως επεσήμανε στον χαιρετισμό της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας για την ισότιμη πρόσβαση, αλλά και του συγκεκριμένου σχεδίου που υλοποιείται ώστε, κάθε μαθητής και μαθητρια με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να απολαμβάνει ισότητα ευκαιριών και ουσιαστική υποστήριξη.

«Με την ζωντάνια, τη δύναμη και τα ταλέντα σας, μας υπενθυμίζετε ότι η καθολική προσβασιμότητα είναι δικαίωμά σας και υποχρέωση όλων μας» τόνισε η κα Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Η πλήρη ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνία προϋποθέτει ουσιαστική ισότητα και δεν αποτελεί ευγενική παραχώρηση. Με αυτή την πεποίθηση, εμείς αλλά και οι δάσκαλοι σας, «μπολιάζουμε» κάθε ημέρα την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε το σχολείο να γίνεται πιο δυνατό, πιο φωτεινό και να τους χωράει όλους. Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά είμαστε δυνατοί, γιατί είμαστε όλοι μαζί».

Η υπουργός χαρακτήρισε την τρέχουσα σχολική χρονιά «ορόσημο» για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με την υλοποίηση του μεγαλύτερου αριθμού διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού και τη δημιουργία συνεκτικού πλαισίου υποστήριξης με ενιαία κριτήρια, διαφάνεια και σεβασμό στις ανάγκες κάθε παιδιού.