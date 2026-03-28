Σ. Ζαχαράκη: Εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας στην Πέλλα

Το Κέντρο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας στην Πέλλα εγκαινίασε χθες, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι «ο εμπλουτισμός της εμπειρίας της γνώσης και η ισότητα ευκαιριών για τα παιδιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αποτελούν βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής».

Το Κέντρο, που στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Πέλλας, αποτελεί ένα σύγχρονο οικοσύστημα γνώσης, εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες όπως Εκτεταμένη Πραγματικότητα (XR), Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), ρομποτική, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Στόχος του είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η ενίσχυση της δημιουργικότητας και η προώθηση της συνεργατικής και βιωματικής μάθησης, μέσα από τη διασύνδεση σχολείων, τοπικής κοινωνίας, πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.

«Το Κέντρο Καινοτομίας αποτελεί έναν κρίκο σε μια διαρκή προσπάθεια για τα παιδιά, για την ισότητα ευκαιριών και για τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον», δήλωσε η Υπουργός, επισημαίνοντας ότι η επαφή των μαθητών με τεχνολογίες αιχμής ενισχύει τη βιωματική διάσταση της μάθησης.

Η δημιουργία των 13 Κέντρων Καινοτομίας, σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της χώρας, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως δήλωσε η Υπουργός, «το Κέντρο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, εδώ στην Πέλλα, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του σχολείου που χτίζουμε: ένα σχολείο ανοιχτό στις ιδέες, στη δημιουργικότητα και στις προκλήσεις της εποχής μας. Έναν κόμβο όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές και η τοπική κοινωνία συναντώνται για να πειραματιστούν, να συνεργαστούν και να μετατρέψουν τη γνώση σε πράξη. Είναι η επιλογή να δώσουμε σε κάθε παιδί ισότιμη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, σε πρακτικές καινοτομίας και σε εμπειρίες που καλλιεργούν ουσιαστικές δεξιότητες ζωής.

Η εκπαίδευση του αύριο δεν μπορεί να περιμένει. Και μια χώρα που θέλει να προχωρήσει μπροστά, οφείλει να επενδύει στη γνώση και στις δυνατότητες της νέας γενιάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν ώστε αυτό το έργο να γίνει πραγματικότητα, ιδιαίτερα το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, τα στελέχη και τους επιστημονικούς συνεργάτες του, τους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν καθημερινά την καινοτομία, καθώς και όλους τους τοπικούς φορείς που συνεργάστηκαν γόνιμα και αποτελεσματικά.»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι το Κέντρο Καινοτομίας της Πέλλας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική κοινότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς θα είναι προσβάσιμο σε περίπου 230.000 μαθητές και 32.000 εκπαιδευτικούς από 2.300 σχολικές μονάδες.

Η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της επιλογής της Πέλλας, ενός τόπου με ισχυρό ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, τονίζοντας ότι «η σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις σύγχρονες τεχνολογίες δημιουργεί νέες δυνατότητες μάθησης και εξωστρέφειας, επιτρέποντας στα παιδιά να μετατρέπουν τη γνώση σε δημιουργία και να τη μοιράζονται σε παγκόσμιο επίπεδο».

Παράλληλα, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν ενεργά τις δυνατότητες του Κέντρου, εντάσσοντάς το στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και αναπτύσσοντας καινοτόμα, διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια.

Η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας και της χρηματοδότησής τους και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Όπως ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εξοπλισμού των σχολείων μας, έχουν διατεθεί χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες και διανεμηθεί χιλιάδες σετ ρομποτικής, ενώ δρομολογείται η περαιτέρω ενίσχυση των εργαστηρίων φυσικών επιστημών, νέα μουσικά όργανα σε μουσικά σχολεία, ανανέωση εξοπλισμού και υποδομών στα καλλιτεχνικά σχολεία, ανανέωση του αθλητικού εξοπλισμού αλλά και η τοποθέτηση απινιδωτών στις σχολικές μονάδες.

Τον αγιασμό του Κέντρου Καινοτομίας τέλεσε ο Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, ενώ στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας, Τζαμτζής Ιορδάνης, οι βουλευτές Πέλλας, Λάκης Βασιλειάδης, Διονύσης Σταμενίτης και Γιώργος Καρασμάνης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης και ο Δήμαρχος Πέλλας, Στάθης Φουντουκίδης, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την τοπική ανάπτυξη και την εκπαιδευτική καινοτομία.

Το πρόγραμμα και τους στόχους του έργου παρουσίασε η Υπεύθυνη Έργου και Αντιπρόεδρος του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», καθηγήτρια Ζαχαρούλα Σμυρναίου.

Πριν από την τελετή εγκαινίων η Σοφία Ζαχαράκη ξεναγήθηκε στον Μουσειακό χώρο στο ισόγειο του Κέντρου Καινοτομίας. Επίσης μαθητές/μαθήτριες ξενάγησαν την Υπουργό στον αρχαιολογικό χώρο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους «Μικροί Ξεναγοί».

Μετά την τελετή, μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες του Κέντρου, μέσα από επιδείξεις ρομποτικής, τεχνολογιών διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI), εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και δραστηριοτήτων ψηφιακής σχεδίασης και κατασκευής.

Στην τελετή εγκαινίων του Κέντρου Καινοτομίας, ειδική συνεισφορά είχε το Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών. Η Υπουργός Παιδείας μετά το Κέντρο Καινοτομίας επισκέφθηκε το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το νέο Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών το οποίο χρηματοδοτείται με 9 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τριτσης» και 1 εκατ. ευρώ από τον Δήμο. Εκτιμάται ότι το κτίριο θα είναι έτοιμο σε 2,5 χρόνια.

Η Υπουργός νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής επισκέφθηκε το ΓΕΛ Χαλκηδόνας, καθώς και το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Πέλλας. Αργά το απόγευμα επισκέφτηκε και το Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος Παΐσιος , στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών το οποίο προσέφερε σημαντική βοήθεια σε παιδιά και οικογένειες. Η ανακατασκευή του κτιρίου που στεγάζεται το Κοινωνικό Φροντιστήριο, συνολικού κόστους 150.000 ευρώ αποτελεί χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ενώ το Ιδρυμα «Αθηνάς Ι.Μαρτίνου» προσέφερε 35.000 ευρώ για την ενεργειακή αυτονομία του κτηρίου.