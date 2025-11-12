Σ. Ζαχαράκη: Από τη στείρα αποστήθιση προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε την εκπαίδευση στη δημιουργία

Στην εκδήλωση «Ψηφιακό Σχολείο η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους» που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στο Ωδείο Αθηνών, μίλησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Ένα σύντομο ταξίδι το οποίο θέλουμε να μη σας κουράσει καθώς ούτως ή άλλως οι ρυθμοί της τεχνολογίας μα έχουν βάλει ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία. Να προσπαθούμε μέσα από σύντομο χρόνο, που πολλές φορές χαρακτηρίζει και τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά, να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο περιεχόμενο», δήλωσε αρχικά η υπουργός Παιδείας, ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε υπουργούς, βουλευτές και συναδέλφους οι οποίοι, όπως είπε, στη βουλή προσπαθούν και δίνουν καθημερινά μάχες «έτσι ώστε να μπορούμε να νομοθετήσουμε πράγματα τα οποία κάνουν ειδοποιώ διάφορα στην καθημερινότητά των πολιτών και είναι εδώ μαζί μας».

«Όπως επίσης είναι και ο υφυπουργός μας ο κ. Παπαϊωάννου, ο κ. Βλάσης, ο οποίος συνδράμει ουσιαστικά και καθημερινά στο να μπορέσουμε να πραγματώσουμε αυτά, είτε πρόκειται για μόχλευση ευρωπαϊκών πόρων, την ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση, είτε είναι υπηρεσιακός γραμματέας, είτε είναι γενικοί διευθυντές/ διευθύντριες, τμηματάρχες, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μη τους βλέπετε ή να μην ακούσετε το όνομα τους αλλά χάρη σε αυτός σήμερα είμαστε εδώ», είπε.

Και συνέχισε: «Κοντά μας είναι και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Είναι δήμαρχοι, οι οποίοι καθημερινά συνεργαζόμαστε με την ομάδα αυτών γιατί ξέρετε ότι έχετε αρμοδιότητες που αγγίζουν τα δύο υπουργεία στην καθημερινότητα των σχολείων, όπως επίσης έχουν και την αγωνία τους για το πώς θα μπορέσουν τα παιδιά των δημοτών τους, οι νέοι πολίτες που θα είναι και το μέλλον κάθε δήμου να έχουν αυτές τις δίκαιες ευκαιρίες, τις ίσες ευκαιρίες, που οπουδήποτε και ένα παιδί έχει γεννηθεί, και ακριβώς σε αυτό εστιάζουμε παρά πολύ καθώς είναι η ίδια η κατεύθυνση του πρωθυπουργού, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, επιλέγεις να μείνεις, καθώς η οικογένεια σου μπορεί εκείνη τη στιγμή να βρίσκεται ευκαιριακά, προσωρινά ή μόνιμα σε μια περιοχή, θέλεις και πρέπει να έχεις αυτή την ευκαιρία. Και βέβαια ειδικά σε μια χώρα ταλανίζεται από το δημογραφικό πόσο πιο πρόδηλη είναι η ανάγκη και η υποχρέωση σε εμάς να το κάνουμε πράξη.»

«Επισημαίνω την παρουσία γυναικών και ανδρών πρυτάνεων, οι οποίοι και αυτοί με φοιτήτριες και φοιτητές που είναι εδώ, την αγωνία τους ακριβώς για να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά στέρεα μονοπάτια για την επαγγελματική κατάρτιση, για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, συνάμα με την έρευνα στην αγορά με πάρα πολλές καινοτομίες που το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προσφέρει», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Έχω να πω ότι σήμερα δεν θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία κάνει το Ταμείο ανάκαμψης στο Πανεπιστήμιο, καθώς θα γίνει ξεχωριστή εκδήλωση και για το κομμάτι των πανεπιστημίων. Πριν λίγες μέρες να σας πω κάτι το οποίο έζησα και νομίζω ότι συνδέεται άμεσα και με αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα και επισημαίνουμε ήταν μια μικρή τάξη ενός ορεινού διθέσιο σχολείου. Ήταν στα Καλάβρυτα κι εκεί στα Καλάβρυτα πραγματικά γινόταν ένα μικρό θαύμα καθώς συνδεθήκαμε με παιδιά την ίδια στιγμή που γινόταν μάθημα σε ένα παλιό πέτρινο σχολείο και δόθηκε η ευκαιρία μέσω μιας δωρεάς να μπορέσουν να έχουν γρήγορο ίντερνετ, να κάνουν δηλαδή μάθημα πιο γρήγορα μέσα από το διαδραστικό τους πίνακα και μέσα από τις ευκαιρίες που είχαν. Ένα σχολείο το οποίο θεωρώ ότι συμβολίζει και την ψυχή της ελληνικής εκπαίδευσης.

Εκεί μέσα στην οθόνη είδαμε μαθήτριες και μαθητές να χαίρονται αυτές τις νέες δυνατότητες τη σύνδεση της υψηλής ταχύτητας, τον έξυπνο εξοπλισμό, τα νέα εργαλεία της μάθησης. Μου μίλησαν για τα πειράματα, για τις συνεργασίες, για τη σύνδεση με τα άλλα σχολεία. Και εκεί ένιωσα χωρίς αυτό να μη γίνεται βίωμα κάθε μέρα. Αλλά είναι ακόμη πιο έντονη αίσθηση ότι όταν η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο, ενώνει, δημιουργεί και δίνει νέες ευκαιρίες αλλά και ίσες ευκαιρίες. Το ταξίδι του ψηφιακού σχολείου ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η οποία αλλάζει ριζικά. Και εδώ θα ήταν μεγάλη παράλειψη να πω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχαν και οι προκάτοχοι στο υπουργείο, οι υπουργοί Ν. Κεραμέως, ο υπουργός Κ. Πιερρακάκης, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς είναι εδώ.

Δεν είναι ασυνέχεια το κομμάτι της εκπαίδευσης, είναι συνέχεια και αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει και νομίζω ιδιαίτερα αισθητό. Τα χρόνια λοιπόν αυτά, από τη στείρα αποστήθιση προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε την εκπαίδευση στη δημιουργία. Από τη μετωπική διδασκαλία στη συνεργασία και από την κιμωλία στην ψηφιακή εμπειρία. Και βέβαια εδώ, όπως βλέπετε ακριβώς και πάνω στην πίσω οθόνη, όλα αυτά έγιναν και με τη βοήθεια του Ταμείου ανάκαμψης, ακριβώς όπως είπε και ο υπουργός. Όχι κάτι απρόσωπο, όχι κάτι ψυχρό, αλλά κάτι το οποίο έρχεται και παρεμβαίνει και αλλάζει ουσιαστικά και βελτιώνει καθημερινά ζωές ανθρώπων. Πρώτος σταθμός ήταν οι διαδραστικοί πίνακες», εξήγησε αρχικά στην ομιλία της η υπουργός Παιδείας.

Και συνέχισε τονίζοντας: «Βλέπετε λοιπόν ότι προμήθευσαν τα σχολεία με 36.264, διαδραστικά συστήματα σε 6.899 σχολικές μονάδες σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενική και επαγγελματική εκπαίδευση από την 5η έως την 3η Λυκείου. Ακριβώς αυτές τις χρονιές να ξέρετε ότι λειτουργεί το ψηφιακό φροντιστήριο από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Λυκείου με σύγχρονο τρόπο στις μικρότερες τάξεις με live μαθήματα στην τρίτη Λυκείου.

Εξασφαλίσαμε την προμήθεια, την προμήθεια και την εγκατάσταση επιπλέον 2.500 διαδραστικών συστημάτων και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς του σχολικού έτους, θα είναι και στις τάξεις. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα μπορεί και ικανοποιείται πλέον και αυτή η ανάγκη. Εδώ βλέπετε το επιπλέον έργο, τον εξοπλισμό της ρομποτικής και για την εκπαίδευση. Ένα ποσό το οποίο έφτασε τα 29,1 εκατομμύρια με 117.121 σετ ρομποτικής σε 11.000, 146 σχολικές μονάδες από νηπιαγωγείο έως και 3η Γυμνασίου.

Αυτό το έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε, το βλέπουμε καθημερινά σε όλη την Ελλάδα ότι πραγματικά μπορεί να είναι ένα θεμέλιο για ένα δημιουργικό και συμπεριληπτικό σχολείο. Τα συμβατικά προγράμματα σπουδών μετουσιώνονται κι αυτά μετασχηματίζονται σε ένα ανοιχτό κώδικα με διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, 15.000 ψηφιακά αντικείμενα θα δημιουργηθούν σε 4000 ψηφιακά σενάρια, με 4000 μαθήματα, με 3000 βίντεο εξατομικευμένης μάθησης. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πράξη και γίνονται πράξη, δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά βλέπετε ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να αξιοποιηθεί.

Αυτό όμως είναι το ψηφιακό κομμάτι, μια πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία τι κάνει; Περιλαμβάνει τη μετατροπή του διδακτικού υλικού σε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για την ενίσχυση της ψηφιακής αλλά και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και σπουδαστές σε όλη τη χώρα. Και επειδή η μάθηση οδηγεί και στις επιλογές του αύριο, στηρίζουμε και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. (..) Μια πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού που αξιοποιεί τις τεχνικές μηχανικής μάθησης και μία κεντρική πληροφοριακή υποδομή με μεγάλη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης».