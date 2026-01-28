Βουλή για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε σήμερα την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος με ειδική αναφορά στην Ολομέλεια από τους εκπροσώπους των κομμάτων και με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στην μνήμη όσων έπεσαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας με τον πιο σκληρό και απάνθρωπο τρόπο.

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο β' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γεώργιος Γεωργαντάς, ο οποίος τόνισε πως η σημερινή μέρα είναι «μια μέρα ιστορικής ευθύνης και συλλογικής βαθιάς περισυλλογής». Όπως επεσήμανε, «η καθιέρωση, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής, της σημερινής Ημέρας Μνήμης δεν αποτελεί απλώς έναν συμβολισμό, αλλά μια σαφή αναγνώριση ότι η μνήμη του Ολοκαυτώματος είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής μας ταυτότητας και της ευθύνης μας απέναντι στις νεότερες γενιές».

Υπογράμμισε μάλιστα πως «η συλλογική αυτή μνήμη θα αποκτήσει μόνιμη έκφραση με την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τους εκτοπισμούς των Εβραίων της πόλης».

Στο βαρύ πλήγμα που υπέστη ο ελληνικός Εβραϊσμός, του οποίου αφανίστηκε το 86% του πληθυσμού, αναφέρθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση. Όπως είπε, είναι αδύνατον να συλλάβει ανθρώπινος νους το μέγεθος του εγκλήματος του Ολοκαυτώματος. Η γενοκτονία έξι εκατομμυρίων Εβραίων παγκοσμίως, είναι μοναδικό γεγονός, αφού ποτέ άλλοτε δεν υπήρξαν τέτοιας κλίμακας μέθοδοι εξόντωσης, σχεδόν βιομηχανικής, ενώ ποτέ άλλοτε δεν επιχειρήθηκε ο αφανισμός λαού μέχρι ενός.

Η Λ. Μενδώνη τόνισε ότι είναι ιερή υποχρέωση της Δημοκρατίας να καταδικάζει το ναζισμό και κάθε είδους φασισμό, να λειτουργεί τόπους μνήμης και να ενθαρρύνει την ιστορική έρευνα γι' αυτό το στίγμα της Ιστορίας. Ανέφερε ότι η εθνική αντιπροσωπεία, ο λαός, η Βουλή των Ελλήνων τιμά τους Έλληνες Εβραίους, αλλά και όσους βοήθησαν, έκρυψαν και στήριξαν άλλους προκειμένου να τους σώσουν.

«Σκύβουμε το κεφάλι, αποτίουμε φόρο τιμής», στους χιλιάδες νεκρούς και όσους με το θάρρος και την ανθρωπιά τους έσωσαν με κίνδυνο της ζωής τους άλλους Έλληνες Εβραίους, κατέληξε η υπουργός.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής για την «Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος» ο εισηγητής εκ μέρους της ΝΔ, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος, μεταξύ άλλων, σημείωσε «Το Ολοκαύτωμα παραμένει το μεγαλύτερο οργανωμένο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, ντροπή και όνειδος για τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Είναι η απόδειξη του πού μπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος όταν ο φανατισμός και το μίσος για τον συνάνθρωπο ντύνονται με τον μανδύα της ιδεολογίας». Συνέχισε λέγοντας ότι «Η Ελλάδα δεν δείχνει καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, στον ρατσισμό, στη μισαλλοδοξία. Η ιστορική γνώση θωρακίζει και πρέπει να αποτρέπει την επανάληψη των ίδιων λαθών» και κατέληξε αναφέροντας ότι «Για εμάς τους Έλληνες, και ιδίως τους Θεσσαλονικείς, το Ολοκαύτωμα δεν είναι μια μακρινή αφήγηση. Είναι μια βαθιά πληγή στην ιστορία μας. Η δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος αποτελεί όχι μόνο φόρο τιμής στους νεκρούς, αλλά και ζωντανό εργαλείο παιδείας και δημοκρατικής αυτογνωσίας.»

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος έκανε αναδρομή στην ιστορία και τη σπουδαιότητα της παρουσίας των Ελλήνων Εβραίων στην ελληνική επικράτεια. Αναφερόμενος στη φρίκη του Ολοκαυτώματος, του μεγαλύτερου παγκόσμιου εγκλήματος που στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια αθώους ανθρώπους, υπογράμμισε πως «η μνήμη διδάσκει, προστατεύει και αποτελεί πυξίδα για το μέλλον». Όπως τόνισε, «η μνήμη δεν αποτρέπει αυτό που έχει γίνει, μπορεί να αποτρέψει όμως από μελλοντικά γεγονότα, αν υπενθυμίζουμε, αν διδάσκουμε, αν καταδεικνύουμε τι συνέβη τότε». Κάλεσε παράλληλα την Πολιτεία «ν' αγκαλιάσει» το νέο Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η Αικατερίνη Νοτοπούλου, επισημαίνοντας ότι Ιστορία σημαίνει αλήθεια, τόνισε ότι το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων μας αφήνει βαρύ εθνικό χρέος: Να διατηρήσουμε τη μνήμη τους ζωντανή και να αναδείξουμε την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά τους. Στη σημερινή ταραχώδη περίοδο όπου ο εθνικισμός και ο ρατσισμός επανέρχεται, όπως ανέφερε, είναι ύψιστη υποχρέωση στα θύματα να σταθούμε απέναντι στον αντισημιτισμό και κάθε είδους ρατσισμό, ώστε το «Ποτέ ξανά» να είναι δυνατό και ειλικρινές.

Το ΚΚΕ εκπροσώπησε ο Ιωάννης Δελής, ο οποίος τόνισε πως «είναι βαθύτατος ο σεβασμός το κόμματός του και απεριόριστη η τιμή που αποδίδει στους Εβραίους νεκρούς του Ολοκαυτώματος, ένα εβραϊκό Ολοκαύτωμα βέβαια, τμήμα αναπόσπαστο του Ολοκαυτώματος των λαών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, αλλά και όλων των ναζιστικών θηριωδιών που διαπράχθηκαν στη διάρκειά του». Έδωσε επίσης έμφαση στην αναγκαιότητα της «λαϊκής πάλης και επαγρύπνησης για την πραγματική απομόνωση και την καταδίκη όλων των ναζιστικών μορφωμάτων», επισημαίνοντας πως «η μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος είναι και θα είναι ολοζώντανη και θα διδάσκει».

Από τη Νέα Αριστερά, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος τόνισε ότι «κάθε περιγραφή για το Ολοκαύτωμα ωχριά μπροστά στην πραγματικότητα. Κάθε λέξη είναι φτωχή μπροστά στη ναζιστική βαρβαρότητα». Αναφερόμενος στον 'Αντολφ 'Αιχμαν, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος, είπε ότι η αποκρουστική προσωπικότητά του είναι ενός ανθρώπου της γραφειοκρατίας, του καθήκοντος, που εκτελεί εντολές και όταν γυρίζει σπίτι του πίνει τσάι με τη γυναίκα του και φιλάει τα παιδιά του. Ο ναζισμός, δηλαδή, μετέτρεψε το πρόσωπο του διαβόλου στο πρόσωπο του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Και ταυτόχρονα αυτούς που ήθελε να αφανίσει τους μετέτρεψε σε ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι, επεσήμανε.

Η Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση, αναφερόμενη στο Ολοκαύτωμα έκανε λόγο για τα πιο σκοτεινά μονοπάτια της Ιστορίας. Ωστόσο, μέσα στο σκοτάδι, όπως είπε, υπήρξαν στη χώρα μας Έλληνες Ορθόδοξοι που βοήθησαν τους Εβραίους συμπολίτες τους, επιδεικνύοντας ανθρώπινη δύναμη και κοινωνική αλληλεγγύη. Η κ. Αθανασίου ανέφερε ότι η μνήμη των θυμάτων ζει και θα πρέπει να τιμάται όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Δεν πρέπει να σβήσει ποτέ. Και γι' αυτό το «Ποτέ ξανά», θα πρέπει να είναι καθημερινός αγώνας.

Από τη «Νίκη», ο Ανδρέας Βορύλλας, μίλησε και για τα παραδείγματα ανθρωπιάς και ηθικής ανδρείας που επέδειξαν οι Έλληνες που παραχάραξαν ταυτότητες Εβραίων προκειμένου να τους σώσουν. Τόνισε ότι η μνήμη δεν είναι πράξη παθητική, είναι ευθύνη και επισήμανε ότι ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία δεν είναι φαντάσματα του παρελθόντος. Εξήρε τις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις χαρακτηρίζοντάς τες στρατηγικής σημασίας και τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσής τους. Τέλος, ευχήθηκε να είναι «αιωνία η ευγνωμοσύνη μας σε όσους χάθηκαν όρθιοι απέναντι στο κακό».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, τόνισε ότι το Ολοκαύτωμα είναι η μεγαλύτερη γενοκτονία που υπέστη η ανθρωπότητα. Το μήνυμα «Ποτέ ξανά», υποστήριξε ότι κινδυνεύει σήμερα, αφού ο δυτικός κόσμος κινείται στον αστερισμό της ακροδεξιάς πολιτικής, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να επαναφέρει τον ρατσισμό και στην Παλαιστίνη να διαπράττεται γενοκτονία στη Γάζα. Πρόσθεσε ακόμη ότι το «Ποτέ ξανά» για να αποκτήσει νόημα και περιεχόμενο θα πρέπει να ενταθεί η αντίσταση κατά του ναζισμού, γιατί «αν συνεχίσουμε την πολιτική κατευνασμού του φασισμού ίσως αύριο να είναι αργά».

Εκ μέρους των ανεξάρτητων βουλευτών, η Αθηνά Λινού ανέγνωσε αποσπάσματα από έργα επιζώντων του Ολοκαυτώματος, ενώ αναφέρθηκε και στους ήρωες/δες που πήραν τη θέση άλλων που επρόκειτο να οδηγηθούν στα κρεματόρια. Το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων, μας δίνει την ελπίδα, όπως είπε, «η ανθρωπότητα να σώσει τον ανθρωπισμό της». Αυτό ευχήθηκε να κυριαρχήσει και στην Ουκρανία, την Παλαιστίνη, το Σουδάν, το Κονγκό και σε τόσους άλλους τόπους όπου μαίνονται πολεμικές επιχειρήσεις. Τέλος, αναφέρθηκε στον κατάλογο των Ελλήνων, που έχουν καταταγεί στους «δίκαιους των Εθνών».

Σε ένδειξη τιμής και μνήμης στα εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής θηριωδίας που βασανίστηκαν και αφανίστηκαν, η Βουλή των Ελλήνων τίμησε χθες τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος φωταγωγώντας την πρόσοψή της με το θεματικό λογότυπο της διεθνούς εκστρατείας #WE REMEMBER.