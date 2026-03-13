Σ. Καλαφάτης: Θέτουμε την πρωτογενή γνώση και τα αποτελέσματα της έρευνας στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης

«Σήμερα, θέτουμε την πρωτογενή γνώση και τα αποτελέσματα της έρευνας στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του υπουργείου Ανάπτυξης. Ο στόχος μας παραμένει σταθερός: η εξωστρέφεια των ερευνητικών μας κέντρων και η οργανική διασύνδεση της έρευνας με την κοινωνία, την οικονομία και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, χαιρετίζοντας την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

«Για την κυβέρνηση, η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία δεν αποτελεί μια 'πολυτέλεια των λίγων', αλλά εθνική προτεραιότητα. Είναι το θεμέλιο του νέου παραγωγικού μας μοντέλου και ο κεντρικός πυλώνας του αναπτυξιακού νόμου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη» πρόσθεσε.

Ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, ότι η έρευνα δικαιώνει τον κοινωνικό της προορισμό, μόνο όταν τα αποτελέσματά της μετατρέπονται σε καινοτόμες λύσεις που αναβαθμίζουν την ευημερία όλων μας. «Αυτό ακριβώς το όραμα γίνεται πράξη εδώ, στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τη σύμπραξη ενός εκ των κορυφαίων ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης, του ΕΚΕΤΑ, με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Έναν δήμο που έχει αποδείξει ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες των ανθρώπων του, κερδίζοντας επάξια τη θέση του ανάμεσα στις πιο σύγχρονες και βιώσιμες πόλεις της Ευρώπης» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στους στόχους αυτής της συνεργασίας ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι μεταξύ άλλων είναι: «Η συστηματική αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και των τεχνολογικών δυνατοτήτων του ΕΚΕΤΑ προς όφελος του δήμου, η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών [...] H συνεργασία αυτή επομένως» επισήμανε, «δεν είναι θεωρητική. Μετουσιώνεται σε πράξη μέσα από τεχνολογίες αιχμής δηλ. έξυπνα συστήματα κινητικότητας και ψηφιακό μετασχηματισμό. Πράσινη μετάβαση, δηλαδή εφαρμογή λύσεων κυκλικής οικονομίας και ενεργειακής εξοικονόμησης στις δημοτικές λειτουργίες. Και ανάπτυξη, δηλαδή κοινές προτάσεις για εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά και στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης εργαζόμαστε για μια οικονομία καινοτόμο και ανταγωνιστική, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, με πολιτικές που διασυνδέονται με τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Το μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και o δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, παρουσία του προέδρου του τοπικού δημοτικού συμβουλίου, Μιχάλη Γεράνη.