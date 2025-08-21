Σ. Βολουδάκη: Στην Εισαγγελία φάκελοι με ΜΚΟ που φέρεται να βοηθούν να εισέρχονται παράνομοι μετανάστες στη χώρα μας

Για φακέλους με ΜΚΟ που έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία με την κατηγορία πως βοηθούν να εισέρχονται παράνομα μετανάστες στην Ελλάδα από τη Λιβύη, έκανε λόγο η υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέβη Βολουδάκη.

«Υπήρχαν κάποια κρούσματα τον τελευταίο καιρό που τα είδαν και τα στελέχη του Λιμενικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και εμείς, συγκεκριμένων ΜΚΟ που υπάρχουν κάποια δείγματα ότι υπάρχει μια συνεργασία, να το πω έτσι, ώστε να μπορούν να εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας άτομα από τη Λιβύη διάφορων εθνικοτήτων, είτε όσων δικαιούνταν άσυλο και έχουν ένα προσφυγικό προφίλ που κρίνεται στη συνέχεια, όπως Σουδάν ή Σομαλία, είτε δεν έχουν και είναι από Πακιστάν ή Μπαγκλαντές ή Αίγυπτο.

Οι φάκελοι έχουν διαβιβαστεί στην εισαγγελία και ελέγχονται και όπου αποδειχθεί ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους συνεργασία ή έκνομες ενέργειες, τότε αυτές οι ΜΚΟ θα πρέπει να διαγραφούν από το μητρώο και να έχουν τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει είναι ήδη αυστηρό και δεν χρειάζεται να αλλάξει και ελέγχει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να έχει μια ΜΚΟ τόσο για να μπει στο Μητρώο όσο και στη λειτουργία της. Υπάρχουν κάποιες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους και κάποιες που έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. Αυτά ελέγχονται δικαστικά και θα πάρουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης», είπε η κ. Βολουδάκη στον ΣΚΑΪ.