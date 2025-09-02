Σ. Βολουδάκη: Το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό είναι μια μείζονα θεσμική τομή

Για «μια μείζονα θεσμική τομή, που αφορά την ίδια την υπόσταση της πατρίδας μας, την ασφάλεια των πολιτών, την κοινωνική συνοχή του έθνους και τον τρόπο που η Ελλάδα στέκεται στην Ευρώπη και στον κόσμο» έκανε λόγο η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, κατά την ομιλία της στην ολομέλεια της Βουλής, επί του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών».

Συγκεκριμένα, η κυρία Βολουδάκη επισήμανε ότι η χώρα «δεν μπορεί να λειτουργεί ούτε ως διάδρομος παράνομης μετανάστευσης, ούτε ως "αποθήκη ψυχών" για όσους δεν δικαιούνται παραμονή».

Όπως ανέφερε, «είμαστε δίκαιοι, αλλά είμαστε και απολύτως σαφείς: όποιος εισέρχεται ή παραμένει παρανόμως, θα επιστρέφει».

Το νομοσχέδιο, πρόσθεσε, «εισάγει σαφείς κανόνες και αυστηροποίηση της απαγόρευσης εισόδου», ενώ για όσους παραβιάζουν την απαγόρευση προβλέπεται «ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ».

Η κυρία Βολουδάκη τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν θα ξαναζήσει τις "μέρες του 2015". Το χάος και οι άθλιες συνθήκες αποτελούν για εμάς οριστικά παρελθόν», ενώ υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «ψήφο υπευθυνότητας, υπέρ του εθνικού συμφέροντος, της κοινωνικής συνοχής και του κράτους δικαίου».

Καταλήγοντας, η υφυπουργός υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δεν θα γίνει ξανά όμηρος της παρανομίας. Η Ελλάδα θα μείνει όρθια. Θα μείνει ασφαλής. Θα μείνει δίκαιη και ανθρώπινη».