Reuters: Πώς οι πολιτικοί στην Ελλάδα διεκδικούν την ψήφο της «χαμένης γενιάς» μέσω social media

«Οι πολιτικοί που διεκδικούν ψήφους στις εκλογές της Κυριακής στην Ελλάδα έχουν στραφεί στο YouTube και το TikTok για να κερδίσουν τη νέα γενιά που αισθάνεται εδώ και καιρό ότι τα χρόνια των κρίσεων τους έχουν στοιχίσει τη νιότη τους», γράφει το πρακτορείο Reuters σε ρεπορτάζ του για τα ψηφιακά κανάλια μέσα από τα οποία διεξάγεται η προεκλογική καμπάνια με στόχο τους αναποφάσιστους που ανήκουν στη «χαμένη γενιά».

Greek politicians vying for votes in the election have turned to YouTube and TikTok to woo the younger generation who have long felt that years of crises have cost them their youth https://t.co/0Iz3jMkbpJ pic.twitter.com/Wd4vW0wY5C