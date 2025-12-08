«Rebrain Greece» στη Ν. Υόρκη: Πάνω από 1.500 Έλληνες βολιδοσκόπησαν τη δυνατότητα επιστροφής τους

Με εντυπωσιακή συμμετοχή Ελλήνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, που ξεπέρασε τα 1.500 άτομα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη η πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων, που έφυγαν από τη χώρα μας, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες, κάποιοι από τους οποίους ταξίδεψαν ακόμα και από την Αλάσκα, την Καλιφόρνια και τη Φλόριντα, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους που αναζητούν στελέχη, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέλυσε στους ενδιαφερόμενους τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχουν αναπτυχθεί στη σύγχρονη ελληνική αγορά εργασίας, η οποία έχει καταστεί πλέον ιδιαιτέρως ελκυστική και ανταγωνιστική.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που επικρατούν πλέον στη χώρα μας είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που τους οδήγησαν να φύγουν στο εξωτερικό, πίσω στα χρόνια της κρίσης.

Η υπουργός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της, επισημαίνοντας: «Ο στόχος ο δικός μας, ως υπουργείο Εργασίας, ως ελληνική κυβέρνηση, σήμερα είναι διττός. Θέλουμε να σας αποδείξουμε ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αφήσατε πίσω σας και, δεύτερον, θέλουμε να σας αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον υπάρχουν στη χώρα μας. Η τελική απόφαση της επιστροφής είναι δική σας. Εμείς, όμως, από τη πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας - πιστέψτε με ό,τι περνάει από το χέρι μας - για να σας διεκδικήσουμε και πάλι πίσω στην πατρίδα».

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της φετινής εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι «είναι η 5η εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας "ReBrain Greece", αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη, στην προσπάθεια ακριβώς να αναδείξουμε αφενός ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που άφησαν πίσω τους όλοι αυτοί οι συμπατριώτες μας όταν έφυγαν από την Ελλάδα και δεύτερον να αναδειχθούν σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες».

Όπως τόνισε η υπουργός, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση ReBrain Greece που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις και τις δυσκολίες της διοργάνωσης στο εξωτερικό.

«Έχουμε 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους και πολλές εταιρείες από πίσω και έχουμε πάνω από 1.300 εγγραφές ήδη συμπατριωτών μας από κάθε γωνιά της Αμερικής και του Καναδά», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη δυναμική ανταπόκριση της ελληνικής διασποράς.

Η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι η συμμετοχή προέρχεται «από την Αλάσκα μέχρι το Τέξας, από την Καλιφόρνια μέχρι τη Φλόριντα», γεγονός που, όπως υπογράμμισε, επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων του εξωτερικού για τις προοπτικές επιστροφής και επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα.

«Είμαστε εδώ μαζί με όλες τις εταιρείες για να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες και προκειμένου ακριβώς να δώσουμε την ευκαιρία στους πατριώτες μας να σκεφτούν την επιστροφή στην πατρίδα», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο εύρος των κλάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, τονίζοντας ότι «έχουμε εταιρείες από την ενέργεια μέχρι την αμυντική βιομηχανία. Κατασκευές, τράπεζες, μέσα ενημέρωσης, όλος ο υγειονομικός κλάδος», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη και δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, στην τεχνολογία, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), στην πληροφορική, στη βιομηχανία και στην παραγωγή, στον χρηματοοικονομικό κλάδο, στην ενέργεια, στον ασφαλιστικό κλάδο, στα νομικά επαγγέλματα, στη ναυτιλία, στον κλάδο της συμβουλευτικής, στις τηλεπικοινωνίες, στον τομέα της ενημέρωσης και των media, στον τουρισμό και στη φιλοξενία, στη φαρμακοβιομηχανία, καθώς και στον ιατρικό-υγειονομικό κλάδο.

Αναλυτικά οι όμιλοι επιχειρήσεων που συμμετείχαν: AAnG Group, Aegean Airlines, Aktor Group, Alpha Bank, Alter Ego Media S.A., ANTENNA Group, Athens Medical Group, AVAX, Cenergy Holdings, COSMOTE TELEKOM, CrediaBank, DEDDIE, ΔΕΗ, Deloitte, Ελληνικός Χρυσός, ElvalHalcor, Hellenic Cables Group, EUNICE Energy Group, Eurobank, EY, Hellenic Healthcare Group, HELLENiQ Energy, IASO Group, IMITHEA MEDICAL GROUP, LAMDA Development, Metlen Energy & Metals, Motor Oil, National Bank of Greece, Papastratos, Pfizer, Piraeus Bank, Qualco Group, THEON Group, TITAN Group και Tsakos Energy Navigation (TEN).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Σεβασμιώτατος Ελπιδοφόρος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Μάιρα Μυρογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος, η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα, η Γενική Πρόξενος στη Νέα Υόρκη Ιφιγένεια Καναρά, ο Γενικός Πρόξενος στη Βοστόνη Συμεών Τέγος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.