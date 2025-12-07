Ραγκούσης για ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα για ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Την πεποίθηση του ότι στις επόμενες εκλογές «δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο» εξέφρασε ο Γιάννης Ραγκούσης, τονίζοντας ότι εξίσου απίθανο είναι να υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Νέας Αριστεράς.

Όπως αναφέρει, «η άρνηση για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι απόλυτη, ρητή, επαναλαμβανόμενη και κυρίως ομόθυμη ανάμεσα στα στελέχη του».

Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «υπό τα σημερινά δεδομένα, στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», ενώ «Το ενδεχόμενο να υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΝΕΑΡ είναι εξίσου απίθανο», καταλήγει.

Διερωτάται μάλιστα: «Μήπως ένα κοινό ψηφοδέλτιο του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της ΝΕΑΡ, εκ των πραγμάτων θα συνιστά ένα -μικρό- κακέκτυπο του αποτυχημένου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ του 2023;»

Αναλυτικά, η δήλωση:

Μήπως, επιτέλους, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια;

1.Η προοδευτική παράταξη βρίσκεται ενώπιον μιας παρατεταμένης και πολυεπίπεδης κρίσης. Ενδεικτικότερη ίσως απόδειξη αυτής της κρίσης υπήρξαν τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών. Κινητοποιήσεις βαθύτατα αξιακού χαρακτήρα και όχι οικονομικών διεκδικήσεων, οι οποίες αντί να καταστούν πολλαπλασιαστής ανόδου για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, για το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ ή για τη ΝΕΑΡ, οδήγησαν τα κόμματα αυτά σε στασιμότητα ή και περαιτέρω υποχώρηση.

Για τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ειδικά, ο βασικός λόγος της κρίσης που διέρχεται είναι ότι δεν εξουδετερώθηκαν αλλά παραμένουν ενεργοί -για να μην πω ενισχυμένοι- οι παράγοντες που τον οδήγησαν στη βαριά ήττα του 23 και στην παραμονή Κασσελάκη στην ηγεσία επί έναν ολόκληρο χρόνο. Παράγοντες που αναλυτικά και τεκμηριωμένα παρουσιάζονται στην «Ιθάκη» από τον Αλέξη Τσίπρα.



Όπως πολύ ειλικρινά έχω αναφέρει με το κείμενο προσυνεδριακής συμβολής που κατέθεσα, από τον Ιούνιο του 2025, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να ξανακέρδιζε την εμπιστοσύνη των προοδευτικών πολιτών όφειλε να συγκρουστεί με τον κακό του εαυτό, όφειλε να προχωρήσει σε μια εσωτερική αξιακή και ηθική επανάσταση.

2.Την ίδια στιγμή, υπό τα σημερινά δεδομένα, στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

Η άρνηση για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι απόλυτη, ρητή, επαναλαμβανόμενη και κυρίως ομόθυμη ανάμεσα στα στελέχη του.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε κι αν αυτές πραγματοποιηθούν, θα συμμετέχει με τα δικά του -αυτόνομα- ψηφοδέλτια.

Τελεία παράγραφος που λένε.

3.Το ενδεχόμενο να υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΝΕΑΡ είναι εξίσου απίθανο όσο παραμένει σε ισχύ η απόφαση της πλειοψηφίας της ΝΕΑΡ που έχει απορρίψει μία τέτοια πιθανότητα.

Αλλά ακόμη κι αν υποθέταμε ότι η απόφαση αυτή της ΝΕΑΡ θα άλλαζε μετά τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, τότε τι στα αλήθεια θα προέκυπτε πλέον;

Ένα κοινό ψηφοδέλτιο -μέρους- του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ του 2023 θα προέκυπτε.

Ψηφοδέλτιο που ουσιαστικά θα συμπεριελάμβανε ακόμη περισσότερες αιτίες της εκλογικής του συντριβής από αυτές που εξακολουθούν να ενυπάρχουν στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Με άλλα λόγια: μήπως ένα κοινό ψηφοδέλτιο του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της ΝΕΑΡ, εκ των πραγμάτων θα συνιστά ένα -μικρό- κακέκτυπο του αποτυχημένου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ του 2023;

Και το πιο σοβαρό από όλα: υπάρχει στα αλήθεια κάποιος που μπορεί στα σοβαρά να ισχυριστεί ότι ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο θα μπορούσε να αποτελέσει δυνάμει αντίπαλο της ΝΔ ή έστω να διεκδικήσει με αξιώσεις τη δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές;

4.Υπό το πρίσμα των παραπάνω δεδομένων -και με εξαίρεση τις αυτονόητες ή και υποχρεωτικές κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες- μήπως η συνεχιζόμενη ρητορική για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο ή για λαϊκό μέτωπο -ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της ΝΕΑΡ- είναι απολύτως κενή περιεχομένου, λειτουργεί τελικά προσχηματικά και το μόνο που καταφέρνει είναι να ξοδεύει άσκοπα το λίγο πολύτιμο προπαρασκευαστικό πολιτικό χρόνο που μας έχει απομείνει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές;

Μήπως να μιλήσουμε με ειλικρίνεια επιτέλους;

Υ.Γ. Η συνέχεια επί της Πολιτικής Γραμματείας και της ΚΕ.