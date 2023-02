Qatargate: Ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι

Ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι αφέθηκε ο Φραντσέσκο Τζόρτζι ο οποίος κατέθεσε το πρωί ενώπιον των βελγικών αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Βελγίου «στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενες πράξεις εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ένα άτομο παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου των Βρυξελλών.

Το συμβούλιο επιβεβαίωσε σήμερα την προληπτική κράτηση του Φ. Τ. αλλά υπό τους όρους, ηλεκτρονικό βραχιόλι. Εάν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, θα εμφανιστεί ενώπιον του εφετείου εντός δεκαπέντε ημερών. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν θα ασκήσει έφεση στην απόφαση».

