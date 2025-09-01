Πυρά Κ. Μπακογιάννη κατά Δούκα: Πρόχειρος, αδιάβαστος και αναξιόπιστος

Θέση απέναντι σε όσα απασχολούν τον Δήμο Αθηναίων πήρε ο Κώστας Μπακογιάννης, με μια μακροσκελέστατη ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα του στο facebook.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται μεταξύ άλλων στο έργο της Βασιλίσσης Όλγας και στο θέμα του δημοτικού πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, αλλά και στο 'Αλσος Χωροφυλακής με τον παράνομο χώρο ταφής ζώων συντροφιάς, ενώ επιτίθεται στον δήμαρχο Χάρη Δούκα, για τον οποίο γράφει στον τίτλο της ανάρτησης: «Πρόχειρος, Αδιάβαστος, Αναξιόπιστος».

Αρχικά ο κ. Μπακογιάννης αναφέρει: «Το πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά την καλοκαιρινή παύση κράτησε σχεδόν επτά ώρες. Ήμασταν, όπως πάντα, εκεί. Όσα ειπώθηκαν, όμως, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά με τον πιο καθαρό τρόπο τις αδυναμίες του δημάρχου. Και για να μην μένουμε σε γενικότητες, τα θέματα μιλούν από μόνα τους».

Και συνεχίζει για το πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά: «Η εταιρεία που το διαχειριζόταν οφείλει χρήματα στον Δήμο από το 2013. Για τον λόγο αυτό, είχαμε ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις το 2021, το 2022 και το 2023. Κι όμως, ο κ. Δούκας μας κατηγόρησε δημόσια ότι δεν κάναμε τίποτα για να εισπράξουμε τις οφειλές, χωρίς να μπει καν στον κόπο να ελέγξει τα στοιχεία. Τόσο μάλιστα, που ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, κ. Γεωργαράκος, αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει επίσημα ότι οι ενέργειες μας έγιναν. Και αναρωτιέμαι: πώς είναι δυνατόν να υιοθετεί κανείς τέτοιες συκοφαντίες με τόση ευκολία; Πόσο δύσκολο είναι άραγε να ζητήσει μια συγγνώμη; Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος καταφεύγει σε αβάσιμες κατηγορίες. Η αλήθεια, ωστόσο, παραμένει αδιαμφισβήτητη».

Για τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας: «Η Βασιλίσσης Όλγας θα αποδοθεί σύντομα, όπως σχεδιάστηκε, στους Αθηναίους και στους επισκέπτες της πόλης. Ένα έργο που πολεμήθηκε τόσο από τον δήμαρχο. Δύο χρόνια τώρα, άλλαζε θέση κάθε λίγο και λιγάκι: μια το κατηγορούσε, μια το απέρριπτε, στο τέλος το αποδέχτηκε και προσπάθησε να το οικειοποιηθεί. Μια κλασική πολιτική κωλοτούμπα. Αυτό που έμεινε σταθερό όλο αυτόν τον καιρό είναι η προπαγάνδα και η αναξιοπιστία, αντί για ουσιαστική δουλειά. Η Βασιλίσσης Όλγας, όμως, μας δείχνει πως όταν υπάρχει σχέδιο και επιμονή, τα έργα γίνονται. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα της πόλης: την καθαριότητα, την ασφάλεια, το πράσινο, την καθημερινότητα. Γιατί η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά κόλπα, αλλά από πραγματικές λύσεις».

Για το Υπνωτήριο Γιατρών του Κόσμου: «Το υπνωτήριο κινδυνεύει να κλείσει. Ένας χώρος πρότυπο, που λειτουργεί με επιτυχία και έχει διαχειριστεί σοβαρά ευρωπαϊκά προγράμματα. Μια δομή που προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε όσους το έχουν ανάγκη. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Η δημοτική αρχή χειρίζεται το θέμα κρυφά εδώ και μήνες. Χάνουμε κλίνες, συρρικνώνονται οι δομές για άστεγους, και χάνεται η δυνατότητα να έχουμε μια δεύτερη, αυτόνομη δομή.

Ποιο είναι το σχέδιο για να μην μείνουν άνθρωποι στον δρόμο; Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Η ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να διασφαλίσει ότι το υπνωτήριο στην Αλικαρνασσού θα συνεχίσει να λειτουργεί και, αν χρειαστεί, να βρεθεί άλλος χώρο για να στεγαστεί».

Για την αστική πανίδα και την παράνομη ταφή ζώων: «Αυτό που συμβαίνει με την αστική πανίδα είναι πρωτοφανές. Σε ελάχιστο χρόνο, η αρμόδια Αντιδήμαρχος κατάφερε να έρθει σε σύγκρουση όχι μόνο με τους εργαζόμενους του τμήματος, αλλά και συνολικά με τους εργαζόμενους του Δήμου, όπως αποτυπώθηκε και στις ανακοινώσεις τους.

Το ίδιο ισχύει και για τις φιλοζωικές οργανώσεις, που έδωσαν το παρών στο δημοτικό συμβούλιο ζητώντας να ακουστεί η φωνή τους, χωρίς αποτέλεσμα. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους: τρεις αντιδήμαρχοι έχουν ήδη παραιτηθεί από το συγκεκριμένο τμήμα, υπάρχουν μηνύσεις μεταξύ δήμου και εθελοντών, ενώ ακόμη δεν έχουμε μάθει επίσημα πού θα γίνει το νέο καταφύγιο, με τη χωροθέτηση να έχει αλλάξει ήδη τρεις φορές χωρίς καμία σοβαρή εξήγηση.

Το ζήτημα απαιτεί υπευθυνότητα, σοβαρότητα και διαφάνεια κι αυτά σήμερα λείπουν. Την ίδια ώρα, για την υπόθεση της παράνομης ταφής ζώων στο Πάρκο Χωροφυλακής, αποφασίσαμε στην δημοτική επιτροπή να ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο η διερεύνηση, περιμένοντας φυσικά τη Δικαιοσύνη να αποφανθεί. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η δημοτική αρχή αποσιώπησε πλήρως την επιστολή των εργαζομένων της αστικής πανίδας και την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων.

Εκεί καταγράφονται συγκεκριμένα γεγονότα και ζητείται η αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής τους, με σαφή προειδοποίηση ότι δεν θα ανεχθούν πολιτικά ή προσωπικά παιχνίδια εις βάρος τους. Η στήριξη στους ανθρώπους που εργάζονται με συνέπεια και αφοσίωση πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα κάθε δημοτικής αρχής. Σήμερα, δυστυχώς, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο».

Για τις εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη και τη Διπλή Ανάπλαση: «Οφείλουμε να μιλάμε καθαρά: χωρίς ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη, το νέο γήπεδο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κινδυνεύουμε να δούμε ένα γήπεδο που θα είναι έτοιμο στα χαρτιά, αλλά κλειστό στην πράξη. Η διοίκηση οφείλει ξεκάθαρες απαντήσεις. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα; Πότε ξεκινούν τα έργα; Πότε θα διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις θα είναι έτοιμες μαζί με το γήπεδο;».

Για τα πατίνια: «Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη, παρόλο που ο δήμαρχος στις 5 Μαΐου είχε δηλώσει ότι το θέμα είναι λυμένο. Η εικόνα σε όλη την πόλη είναι ίδια. Κι ενώ εμείς καθυστερούμε, η Θεσσαλονίκη έχει προχωρήσει. Έχει εκδώσει μια εξαιρετικά αυστηρή κανονιστική για τη χρήση των πατινιών. Ρωτάμε λοιπόν ξεκάθαρα: εμείς πού βρισκόμαστε; Πότε θα έχουμε κανόνες που θα προστατεύουν τους πολίτες και θα επιτρέπουν ασφαλή χρήση;».

Για το «Αθήνα Υγεία»: «Με επιστολή τους οι εργαζομένοι, ανησυχούν για το μέλλον τους αλλά και για το μέλλον των δομών. Είναι άνθρωποι που καθημερινά στηρίζουν το σύστημα υγείας και πρέπει να έχουν ασφάλεια και προοπτική. Το «Αθηνα Υγεία» θα έπρεπε να είναι η προμετωπίδα μας στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως τα ναρκωτικά. Αντί αυτού, βλέπουμε καθυστερήσεις και αβεβαιότητα. Αναμένουμε μια ξεκάθαρη απάντηση και το σχέδιο για να διασφαλιστεί η λειτουργία και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων και των πολιτών που εξυπηρετούνται από αυτές τις δομές».

Για την εφαρμογή «MYSTREET»: «Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και επίσημα η εφαρμογή, η οποία λειτουργεί εδώ και καιρό. Υπήρξε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ο δήμαρχος Αθηναίων που ήταν; Η Θεσσαλονίκη έχει 1.200 καταχωρήσεις, τις περισσότερες σε όλη την Ελλάδα. Αναρωτιέται κανείς: γιατί η Θεσσαλονίκη προηγείται σε κάτι που αφορά όλη τη χώρα; Δεν θα έπρεπε η Αθήνα να είναι στην πρώτη γραμμή; Η εικόνα αυτή δείχνει έλλειψη πρωτοβουλίας και σχεδίου. Οι Αθηναίοι δικαιούνται να βλέπουν τη δημοτική αρχή τους να πρωτοπορεί και να αξιοποιεί εργαλεία που βελτιώνουν τη ζωή τους».

Για το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια: «Τον Μάιο προκλήθηκε μεγάλη ζημιά εντός του θεάτρου από διαρροή τόνων νερού. Μέχρι και σήμερα όμως δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη. Πού οφείλεται η ζημιά; Τι κόστη προέκυψαν; Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε ανακοίνωση του δημάρχου που μιλά για πλήρη ανακατασκευή. Δεν θα έπρεπε πρώτα να υπάρξει ενημέρωση; Έγινε έλεγχος από τεχνικό σύμβουλο; Ποιοι διαπίστωσαν τη ζημιά και με ποια στοιχεία; Είναι ένα ζήτημα σοβαρό που αφορά την ασφάλεια, τη λειτουργία του θεάτρου και τα χρήματα των δημοτών».

Για τα γκράφιτι: «Η εικόνα που αντικρίζει κανείς περπατώντας στην Αθήνα είναι αποκαρδιωτική. Καμία ενέργεια, κανένα σχέδιο. Δρόμοι και αρχαιολογικοί χώροι καλυμμένοι με γκράφιτι. Οι συστηματικές επιχειρήσεις καθαρισμού που πραγματοποιούσαμε με μηχανισμούς και συνεργεία αντι-γκράφιτι σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, έχουν όλα σταματήσει. Η Αθήνα δεν αξίζει αυτή την εγκατάλειψη».

Και τέλος για τον Οργανισμό Δήμου Αθηναίων: «Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε διαβούλευση για τον νέο Οργανισμό του Δήμου, δηλαδή τη δομή και τη λειτουργία του, μέσα στον Αύγουστο. Όταν όλοι απουσιάζουν. Ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί να περάσει στα γρήγορα. Φυσικά και ζητήσαμε παράταση και ουσιαστική συζήτηση».