Μάλλον δεν θα υπάρχουν εισαγγελείς στις Κυκλάδες!

Φίλος μου δικηγόρος μου είπε πως υπάρχουν εισαγγελείς, απλώς λουφάζουν διότι δεν θέλουν να μπλέξουν με τους ψυχωσικούς «φριπαλεστάιν». Ας έκαναν τουλάχιστον μια προκαταρκτική τόσο για τα πρόσφατα γεγονότα της Σύρου όσο και για τον ταβερνιάρη της Νάξου για να διαπιστώσουν αν τα όσα διεπράχθησαν εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο. Διαφορετικά η κυβέρνηση να τον καταργήσει, διότι μέχρι στιγμής αποτελεί όπλο εκφοβισμού στα χέρια ξεμωραμένων ισλαμολάγνων.

Στη Νάξο ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι άτομο πολιτικοποιημένο και δεν το κρύβει. Μάλιστα, απ' ό,τι διάβασα, τα δημόσια σχόλιά του δεν επηρέασαν καθόλου την επιτυχημένη πορεία της ταβέρνας του. Συγχρόνως έχει το αυτονόητο δικαίωμα να γεμίσει το μαγαζί του με αφίσες και συνθήματα με τα πιστεύω του και σε όποιον αρέσει. Διαφορετικά, υπάρχουν και άλλα μαγαζιά. Καθαρές κουβέντες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου δηλαδή οι πεποιθήσεις του μαγαζάτορα όχι απλώς είναι γνωστές αλλά αποτελούν μέρος του ντεκόρ του μαγαζιού του, είναι λάθος να ανοίξεις κουβέντα μαζί του επί του θέματος. Δεν έχει κανένα νόημα. Δε θα τον πείσεις. Απλώς θα μαλώσεις και θα συγχυστείς παραβαίνοντας τον χρυσό κανόνα της εξόδου: βγαίνουμε για να περάσουμε καλά και όχι για να μαλώσουμε.

Βέβαια, ο Εβραίος κουβαλά μέσα του ένα κληρονομημένο άγος διότι οι πρόγονοί του υφίσταντο σιωπηλά τα όσα υφίσταντο. Και σήμερα μιλά και μάχεται παντού και αυτό να του το αναγνωρίσουμε. Για τον Εβραίο η σιωπή στην πρόκληση σημαίνει ήττα.

Οι Βρετανοί Ισραηλίτες προφανώς δεν γνώριζαν την ιστορία του επιχειρηματία και ενεπλάκησαν στο γνωστό επεισόδιο. Τα προβλήματα αρχίζουν από εδώ και εμπρός και αφορούν αποκλειστικά τη συμπεριφορά του επιχειρηματία. Αντί να λειτουργήσει κατευναστικά, όπως έπρεπε ως επαγγελματίας, προτίμησε να επιτεθεί φραστικά στους πελάτες του. Η πελατεία του, σίγουρα ομοϊδεάτες του, συμμετείχαν, λόγω, στον προπηλακισμό των Ισραηλιτών και κάπου η κατάσταση ξέφυγε. Φαίνεται πως η ιδεολογία του, που γεννά συγκρούσεις, υπερίσχυσε του επαγγελματισμού του.

Ενώ η επιχείρησή του ενδέχεται να βγει και κερδισμένη από το συμβάν –καθώς το φριπαλεστάιν είναι trendy– σίγουρα η εικόνα της Ελλάδας δέχθηκε πλήγμα και δεν είναι η πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι. Το να κάνει δηλώσεις ο Άδωνις –και καλώς τις κάνει– δεν λύνεται το πρόβλημα. Οι καθ' ύλην αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες είναι άφαντοι. Είναι πρωτάκουστο υπουργός Υγείας να βγαίνει μπροστά για να υπερασπιστεί την τουριστική εικόνα της πατρίδας μας μαζί με την ελληνοϊσραηλινή φιλία, εμφανές δείγμα μιας κυβερνητικής δυσλειτουργίας, για να το πω κομψά.

Ο Ναξιώτης ταβερνιάρης έκανε τη φιγούρα του και οι εισαγγελείς της χώρας σφυρίζουν αδιάφορα. Και όταν αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα τότε, με κάθε βεβαιότητα, τον ταβερνιάρη θα τον μιμηθούν και άλλοι μαγαζάτορες. Κλείνοντας να υπενθυμίσω την ντροπιαστική επιγραφή του καταστήματος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης που απαγόρευε την είσοδο στους Ισραηλινούς, μια καραμπινάτη παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου που πέρασε έτσι.