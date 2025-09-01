«Συναγερμός» σε πτήση που μετέφερε την φον ντερ Λάιεν για ρωσικό σαμποτάζ

Για περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκαναν λόγο οι Financial Times τη Δευτέρα, επικαλούμενοι πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Έπιτροπή.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα των FT, εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε το γεγονός λέγοντας πως η Βουλγαρία έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υποψιάζεται ότι το περιστατικό ήταν «προφανής παρέμβαση» της Ρωσίας.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια. Εξετάζουμε το περιστατικό» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγκάστηκε την Κυριακή να προσγειωθεί εκτάκτως στο Πλόβντιφ της Βουλγαρίας αφού απενεργοποιήθηκαν οι υπηρεσίες πλοήγησης GPS του αεροσκάφους.

Οι FT αναφέρουν πως πίσω από την παρεμβολή βρίσκονται ρωσικές δυνάμεις, προσθέτοντας πως η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αναλογικών χαρτών.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται οι FT, «το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου έσβησε». Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα πριν ο πιλότος αποφασίσει να προσγειωθεί χειροκίνητα.

Η διακοπή συνδέεται με παρεμβολές στο GPS, μια πρακτική που εμποδίζει ή παραμορφώνει τη δορυφορική πλοήγηση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι αυξανόμενες παρεμβολές στα GPS που συνδέονται με τη Ρωσία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους στην αεροπορία.

Σημειώνεται πως η Γερμανίδα αξιωματούχος βρέθηκε την Κυριακή στη Βουλγαρία και τη Δευτέρα πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Λιθουανία.

Μιλώντας στη Βουλγαρία, είπε: «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».

Τι λένε οι Βρυξέλλες

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανέφερε ότι το σήμα GPS χάθηκε καθώς το αεροπλάνο της Φον ντερ Λάιεν πλησίαζε στο Πλόβντιβ ωθώντας τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να στραφούν σε επίγεια συστήματα πλοήγησης για να διασφαλίσουν την ασφαλή προσγείωση.

«Εκεί είδε από πρώτο χέρι τις καθημερινές προκλήσεις των απειλών που προέρχονται από τη Ρωσία και τους αντιπροσώπους της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης ακόμη περισσότερο μετά από αυτό το περιστατικό».