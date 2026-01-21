Πυρά Χατζηδάκη κατά Ανδρουλάκη στη Βουλή για τον πρωτογενή τομέα - «Ζείτε στη φαντασιακή σας πραγματικότητα»

Πυρά εξαπέλυσε κατά του ΠΑΣΟΚ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με φόντο τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Κατά την ομιλία του στη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης, αφού παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τον αγροτικό τομέα, καταλόγισε υποκρισία στην αξιωματική αντιπολίτευση.

«Εάν είχατε πιει τον ορό της αλήθειας, θα ομολογούσατε πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ένα βήμα εξυγίανσης και διαφάνειας», σημείωσε στρέφοντας τα βέλη του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφερόμενος μάλιστα στα «πράσινα» στελέχη που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης διερωτήθηκε «το βίντεο με τον Θεόδωρο Πάγκαλο στο Ηράκλειο, που μιλάει σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τους λέει: “είπαμε, δυο φορές πανωγραψίματα, αλλά όχι τέσσερις”, το έχετε δει; Μήπως κλείνετε το βίντεο όταν αρχίζει να παίζει;», επιμένοντας στο ερώτημα αν ο κ. Ανδρουλάκης θα συμμετάσχει στην διακομματική επιτροπή.

Απορρίπτοντας τη «μηδενιστική εικόνα για πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, όχι γιατί αδικείται κυβέρνηση αλλά γιατί αδικούνται και οι ίδιοι οι αγρότες μας», ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι «παρά τα προβλήματα φέτος στο τέλος έγιναν πληρωμές 3.82 δις. 13% παραπάνω από το 2024. Και εν πάση περιπτώσει απευθύνομαι σε Έλληνες πολίτες. Αν αυτά δεν ισχύουν, γιατί αποσύρθηκαν οι αγρότες από τα μπλόκα; Έγιναν και αυτά όργανα της ΝΔ. Κάποια στιγμή να βάλετε ένα φρένο. Τώρα που το καλοσκέφτομαι μην βάλετε. Ζείτε στον δικό σας πλανήτη της δικιά σας φαντασιακής πραγματικότητας ότι όλα είναι μαύρα και θα έρθετε εσείς να τα διορθώσετε με μαγικές συνταγές».

«Το ΠΑΣΟΚ όπως συμμετείχε μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα και στην εξεταστική επιτροπή, θα είμαστε εκεί. Διαφωνούμε και θα καταψηφίσουμε το πανηγύρι που πάτε να χτίσετε. Όμως θα είμαστε εκεί για να το διαλύσουμε» απάντησε σε έντονο ύφος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ισχυριζόμενος ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή με ανακοίνωσή της, πρότεινε τοπικούς εμβολιασμούς για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Χατζηδάκης: Δεν είμαστε αλάθητοι και έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις

«Εγώ αναγνωρίζω τα λάθη της ΝΔ. Λυπάμαι και τα παραδέχομαι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα. Ενώ εσείς ούτε λυπάστε ούτε παραδέχεστε λάθη», επέμεινε ο κ. Χατζηδάκης.

Και συνέχισε ιδιαίτερα αιχμηρός για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ λέγοντας με νόημα ότι «εμείς σίγουρα αλάθητοι δεν είμαστε. Είστε εσείς και μπράβο σας. Για κάποιο λόγο έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Είναι έτσι ή δεν είναι; Είναι γεγονός ότι λόγω αυτής της κατάστασης αντιμετωπίζετε αυτά τα εσωκομματικά προβλήματα; Εμείς ακολουθούμε δρόμο αλήθειας με λάθη. Αυτό που σήμερα συναποφασίζουμε να δημιουργήσουμε θα οδηγήσει και σε νέα βήματα είμαι σίγουρος».

Εν συνεχεία στηλίτευσε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. «Ειλικρινά δεν περίμενα αυτές τις θέσεις από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η έγγραφη απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου στον ευρωβουλετή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Αρβανίτη. Η απάντηση λέει ότι “επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων”. Το διαβάζω για να το ακούσουν οι κτηνοτρόφοι. Έχετε κ. Ανδρουλάκη πλάσει διάφορους μύθους αλλά εμείς οφείλουμε να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Ας μην παρουσιάζετε λοιπόν τα φαντασιακά σας», είπε ο κ. Χατζηδάκης για το εμβόλιο, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τον Ούγγρο Επίτροπο, αν εφαρμοστεί το εμβόλιο, θα απαγορευτεί η εξαγωγή φέτας.

«Προτείνετε να αγνοήσουμε την επιστημονική κοινότητα της χώρας, εσείς το ΠΑΣΟΚ μαζί με ψεκασμένους λαϊκιστές», υπογράμμισε ακόμα και κατέθεσε στην Βουλή και το έγγραφο του αρμόδιου Επιτρόπου, που αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν είναι εγκεκριμένα.