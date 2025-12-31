ΠτΔ: Επισκέφθηκε το ΥΠΕΘΑ και το Υπουργείο Ναυτιλίας - Αντάλλαξε ευχές με στελέχη και προσωπικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας με αφορμή την έλευση του νέου έτους, επισκέφθηκε τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και με πλοιάρχους ποντοπόρων πλοίων.

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης και ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Στη συνέχεια ο κύριος Τασούλας μετέβη στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και αφού αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό βάρδιας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων, επικοινώνησε με τους επικεφαλής των Επιτηρητικών Φυλακίων «5» Νέας Βύσσας Έβρου και «Φάρου Καλολίμνου», με τον Κυβερνήτη της Φρεγάτας «ΕΛΛΗ» και τον Διοικητή εν πλω της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «IRINI» καθώς και με τον επικεφαλής κλιμακίου στην 133 Σμηναρχία Μάχης (readiness) στο Καστέλι της Κρήτης και δήλωσε:

«Θέλω ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ μέρους της Πολιτείας και του ελληνικού λαού να σας εκφράσω τις ευχές μου για το Νέο Έτος. Να είστε καλά, να εκτελείτε τα καθήκοντά σας με τρόπο άψογο και να κάνετε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ειδικά αυτές τις μέρες, τις Άγιες Μέρες των Γιορτών να νιώθουν ασφαλείς και σίγουροι. Κρατάτε στα χέρια σας ό,τι ιερότερο, ό,τι πολυτιμότερο έχει η πατρίδα, την κυριαρχία της. Επιτηρείτε τα σύνορά μας, φροντίζετε να είναι απαραβίαστα και μας εξασφαλίζετε την ηρεμία και τη σιγουριά της καθημερινότητας, χωρίς να μας απασχολούν οι διακινδυνεύσεις τις οποίες εσείς αναλαμβάνετε, για να έχουμε εμείς τα αγαθά της ειρήνης.

Είμαι βέβαιος πως επιτελείτε ευόρκως το καθήκον σας σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, όπου έχετε διατεταγμένη υπηρεσία.

Να είστε πάντα καλά, καλή χρονιά».

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θερμά και τον διαβεβαίωσαν πως «αυτοί και το προσωπικό είναι έτοιμο να εκτελέσει την αποστολή του οποτεδήποτε απαιτηθεί, για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας. Όλοι εμείς οι φρουροί των συνόρων ευχόμαστε το Νέο Έτος να συνοδεύεται από ευημερία και ειρήνη για την Ελλάδα μας και τον κάθε Έλληνα ξεχωριστά».

Ακολούθησε η επίσκεψη του κυρίου Τασούλα στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τρύφων Κοντιζάς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και το προσωπικό βάρδιας. Στη συνέχεια συνομίλησε με τον πλοίαρχο του «MARAN ARTEMIS» Νικόλαο Λουκά και με τον πλοίαρχο του «Intuition» Αγαμέμνονα Θεοδωρόπουλο.

Κατά τη συνομιλία του με τους πλοιάρχους ο κύριος Τασούλας δήλωσε τα εξής:

«Στα δικά μου μάτια το μεγαλείο της Ελλάδας είναι και το μεγαλείο της Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι το μεγαλείο της ελληνικής ναυτοσύνης.

Μεταφέρετε εμπορεύματα και είστε η επιβεβαίωση της ισχύος του ελληνικού εμπορικού ναυτικού σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό πρέπει να καμαρώνετε. Καλή χρονιά λοιπόν, σύντομα να δείτε τις οικογένειές σας, να έχετε πάντα ήρεμα νερά και ο Άγιος Νικόλαος να παραστέκεται στην πλώρη σας».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος στον Κυβερνήτη του πλοίου ανοιχτής θαλάσσης «060 Φούρνοι» και στον Κυβερνήτη του πλοίου ανοιχτής θαλάσσης «070 Νήσος Ρω» δήλωσε:

«Η καλή χρονιά για την Ελλάδα θα ισχύει, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της καλής χρονιάς είναι το απαραβίαστο των συνόρων, είναι η τήρηση των κανόνων στις μεταναστευτικές ροές, είναι η επιτήρηση των θαλασσίων περιοχών μας, της εθνικής μας κυριαρχίας και όλα αυτά τα καθήκοντα τα επιτελείτε, τελευταία μέρα του χρόνου σήμερα, πρώτη μέρα του χρόνου αύριο, με τρόπο άψογο. Θερμά συγχαρητήρια και χρόνια σας πολλά».

Από την πλευρά τους οι πλοίαρχοι και οι αξιωματικοί ευχαρίστησαν τον κύριο Τασούλα για την επικοινωνία και τις ευχές σημειώνοντας πως ανταλλαγή ευχών μαζί του είναι ιδιαίτερα τιμητική και ζωογόνα.