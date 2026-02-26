Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, επί της Αρχής, με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές», από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς.

Το ΚΚΕ καταψήφισε, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Αυτές οι τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων αφήνουν ανοικτό κατά πόσο θα επιτευχθεί το συνταγματικό όριο των 200 - τουλάχιστον - θετικών ψήφων που απαιτούνται προκειμένου οι διατάξεις του σχεδίου νόμου να έχουν άμεση εφαρμογή από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφιστεί με λιγότερες από 200 ψήφους, η εφαρμογή του θα μετατεθεί για τις επόμενες εθνικές εκλογές με σταυρό προτίμησης.

To σχέδιο νόμου συζητείται σήμερα στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών επί των άρθρων του. Το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου θα διεξαχθεί η β' ανάγνωση του νομοσχεδίου στις Επιτροπές.