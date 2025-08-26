Δημοσκόπηση Interview:

Η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του politic.gr καταγράφει απώλειες σχεδόν πέντε μονάδων (από το 25,9% στο 21,4%) στην πρόθεση ψήφου, όμως την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν καταφέρνει να εμφανίσει σημάδια ουσιαστικής δυναμικής.
Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουνίου:
- Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 25,9% τον Ιούνιο στο 21,4% τον Αύγουστο.
- Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει δεύτερο, σχεδόν αμετάβλητο, από το 12% στο 12,2%, χωρίς σημάδια ουσιαστικής διεύρυνσης.
- Η Ελληνική Λύση ενισχύεται οριακά, από το 7% στο 8,4% κατακτώντας την τρίτη θέση.
- Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, από το 8,5% στο 8,3%.
- Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,5%.
- Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο, από το 2,9% στο 3,7%, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η εικόνα συρρίκνωσης.
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, που από το ήδη υψηλό 16,7% του Ιουνίου ανέρχονται στο 17,4% τον Αύγουστο, ενισχύοντας την εικόνα πολιτικής αμφισβήτησης στο εκλογικό σώμα.
Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ είναι πάντα πρώτη με 25,9% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη 2η θέση με 14,8%. Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας είναι σχεδόν στα ίδια (10,1% και 10% αντίστοιχα) ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 4,5%.
Φθορά Μητσοτάκη χωρίς κέρδη για Τσίπρα
Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 31%, ο Αλ. Τσίπρας είναι σε απόσταση αναπνοής στο 26%.
Σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ θέλει σύμπλευση με τον Τσίπρα
Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το εύρημα ανάμεσα στους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα, στοιχείο που δείχνει την ισχυρή προσωπική επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στο κομματικό ακροατήριο.