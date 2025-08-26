Δημοσκόπηση Interview:

Η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του politic.gr καταγράφει απώλειες σχεδόν πέντε μονάδων (από το 25,9% στο 21,4%) στην πρόθεση ψήφου, όμως την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν καταφέρνει να εμφανίσει σημάδια ουσιαστικής δυναμικής.

Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουνίου:

Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 25,9% τον Ιούνιο στο 21,4% τον Αύγουστο.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει δεύτερο, σχεδόν αμετάβλητο, από το 12% στο 12,2%, χωρίς σημάδια ουσιαστικής διεύρυνσης.

Η Ελληνική Λύση ενισχύεται οριακά, από το 7% στο 8,4% κατακτώντας την τρίτη θέση.

Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, από το 8,5% στο 8,3%.

Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,5%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο, από το 2,9% στο 3,7%, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η εικόνα συρρίκνωσης.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, που από το ήδη υψηλό 16,7% του Ιουνίου ανέρχονται στο 17,4% τον Αύγουστο, ενισχύοντας την εικόνα πολιτικής αμφισβήτησης στο εκλογικό σώμα.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ είναι πάντα πρώτη με 25,9% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη 2η θέση με 14,8%. Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας είναι σχεδόν στα ίδια (10,1% και 10% αντίστοιχα) ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 4,5%.

Φθορά Μητσοτάκη χωρίς κέρδη για Τσίπρα

Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 31%, ο Αλ. Τσίπρας είναι σε απόσταση αναπνοής στο 26%.

Σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ θέλει σύμπλευση με τον Τσίπρα

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το εύρημα ανάμεσα στους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα, στοιχείο που δείχνει την ισχυρή προσωπική επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στο κομματικό ακροατήριο.