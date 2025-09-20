Προσυνέδριο ΟΝΝΕΔ στην Κομοτηνή: «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Νεανική Επιχειρηματικότητα»

Στο δρόμο προς το 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, το οποίο θα λάβει χώρα στις 3-5 Οκτωβρίου 2025 στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας, πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή το πρώτο Προσυνέδριο της ΟΝΝΕΔ με θέμα «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Νεανική Επιχειρηματικότητα».

Αφού ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Νίκος Πατσέας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Προσυνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυναν, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο πρώην Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επικεφαλής της Παράταξης «Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση», Χρήστος Μέτιος και ο Πρόεδρος ΔΕΕΠ Ροδόπης, Γιάννης Τζαμπάζης.

Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, αφού ανάγνωσε τον χαιρετισμό του Ευριπίδη Στυλιανίδη, Βουλευτή Ροδόπης, επεσήμανε: «Από εδώ, από την Κομοτηνή, ξεκίνησα τα πρώτα μου πολιτικά βήματα, ως φοιτητής Νομικής και νιώθω μεγάλη συγκίνηση που επιστρέφω για ακόμη μία φορά. Οι μάχες της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ σε μια ακριτική περιοχή, αναδεικνύουν ότι η ενότητα και η συμμετοχή των νέων είναι η δύναμη της Οργάνωσης. Στο δρόμο για το 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, χιλιάδες νέοι άνθρωποι συναντιούνται και συμμετέχουν ενεργά, ενώ η προσπάθεια διεύρυνσης της Οργάνωσης που ξεκινήσαμε τα προηγούμενα χρόνια συνεχίζεται με στόχο μια πιο δυνατή και ενωμένη ΟΝΝΕΔ.

Η ΟΝΝΕΔ οφείλει και πρέπει να παραμένει προσαρμοστική, να ακούει τη νέα γενιά και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής. Η σημασία που δίνει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στους νέους φαίνεται καθαρά και μέσα από τα μέτρα που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτική μπορεί και πρέπει να επενδύει στο μέλλον».

Στην πρώτη θεματική συζήτηση με τίτλο «Φρέσκες Ιδέες, Καινοτόμες Επιχειρήσεις», ο Ορέστης Γιοβαννόπουλος, Διδάκτωρ Δασολογίας, Μελετητής και Ιδρυτής του μελετητικού γραφείου «Αγροδασική συνεργασία», τόνισε τη σημασία της ακαδημαϊκής γνώσης όταν βρίσκει πρακτική εφαρμογή στην αγορά, επισημαίνοντας ότι η εξειδίκευση αποκτά αξία όταν συνδέεται με σύγχρονα εργαλεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς, ανέδειξε τον δισταγμό που συχνά έχουν οι νέοι να επιχειρήσουν, σημειώνοντας ότι αυτό ξεπερνιέται μέσα από στοχευμένες στρατηγικές. Να σκέφτεσαι όπως ο πελάτης, να ενημερώνεις με ειλικρίνεια και να επενδύεις στην πρωτοτυπία που κάνει μια καμπάνια να ξεχωρίζει.

Στη δεύτερη θεματική συζήτηση με τίτλο «Νέοι με Ρίζες: Επιχειρείν τοπικά», οι ομιλητές ανέδειξαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ο Στέφανος Δουκίδης, Αντιπρόεδρος της οικογενειακής επιχείρησης «Ι. Δουκίδης & Υιοί Α.Ε.», μίλησε για το πώς μπορεί κανείς να διατηρήσει την παράδοση ενώ εξελίσσεται, τονίζοντας ότι ο ανταγωνισμός προσφέρει αναγνωρισιμότητα στην ποιότητα, ενώ οι μεσαίες εταιρείες χρειάζονται συνεχώς ανανέωση των μέσων και των καμπανιών τους. Υπογράμμισε ότι η αγάπη για το επάγγελμα και η πολυπραγμοσύνη είναι κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία. Ο Χρήστος Πίτατζης, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «ΚΑΝΕ ΣΤΑΣΗ», εστιάζοντας στις επιχειρήσεις δεύτερης γενιάς, τόνισε τη σημασία του συνδυασμού τοπικής σύνδεσης και εξωστρέφειας για να ανταπεξέλθει μια επιχείρηση στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ανέδειξε ότι η σχέση με τον πελάτη είναι καθοριστική, ανεξαρτήτως του είδους παραγωγής, και ότι η επιτυχία απαιτεί έναν συνδυασμό θράσους και θάρρους για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις. Η συζήτηση ανέδειξε πώς οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν τις ρίζες τους στην τοπική κοινωνία, χωρίς να χάνουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια που χρειάζεται η σύγχρονη αγορά.

Η πορεία προς το 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, θα μπει στην τελική ευθεία με το Προσυνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα τις επόμενες ημέρες.