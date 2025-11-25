Πρόγραμμα Κυρ. Μητσοτάκη την Τετάρτη: Συνάντηση με Τζιτζικώστα και εκδήλωση για τον τουρισμό στην Ακρόπολη

Σημαντικές επαφές προβλέπει το πρόγραμμα της ατζέντας που θα έχει την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός στις 10.15 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της ημερίδας «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.