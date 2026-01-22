Σαφές προβάδισμα διατηρεί για ακόμη μία φορά η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 28,5% στην εκτίμηση ψήφου και διατηρώντας σημαντική διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο «τερματίζει» δεύτερο με ποσοστό 12,5%.

Ακολουθεί η Πλεύση με 11,7%, η Ελληνική Λύση με 10,7%, το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9% και η Φωνή Λογικής με 3,3%.

Επίσης, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 22,% έναντι 9,8% του ΠΑΣΟΚ και 9,2% της Πλεύσης. Εντός Βουλής είναι η Ελληνική Λύση με 8,4%, το ΚΚΕ με 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 11,7%.

Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού

Για το επικείμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 66% των ερωτηθέντων απάντησαν πως είναι απίθανο να το ψηφίσουν, με μόλις το 11% να είναι θετικό.

Όσον αφορά, ένα κόμμα Σαμαρά, συνολικό ποσοστό που θα τον ψήφιζε είναι στο 11%, με το 72% να εμφανίζεται αρνητικό.

Αρνητικό και στην πιθανότητα υποστήριξης κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, εμφανίζεται το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (47%).

Η δημοφιλία της βρίσκεται στο 50%, ενώ στο 42% είναι οι αρνητικές γνώμες.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυρ. Μητσοτάκης

Σταθερά πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27%, ενώ στο 29% είναι αυτοί που κρίνουν ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν τους πείθει.

Τραμπ και διατλαντικές σχέσεις

Διχασμένοι και προβληματισμένοι από την πολιτική του Τραμπ δείχνουν οι πολίτες στη δημοσκόπηση καθώς το 51% εκτιμά ότι στο μέλλον ΕΕ και ΗΠΑ θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 41% θεωρεί ότι θα συνεχίσουν μαζί παρά τις εντάσεις.