Πρεσβεία Ισραήλ στην Ελλάδα: Ο στολίσκος της Χαμάς εξυπηρετεί τους σκοπούς της και όχι την παράδοση της βοήθειας στους πολίτες της Γάζα

Σφοδρή επίθεση στον επονομαζόμενο «Στόλο για τη Γάζα» («Global Sumud Flotilla») εξαπέλυσε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα κάνοντας λόγο για «στολίσκο της Χαμάς που εξυπηρετεί τους σκοπούς της και όχι την παράδοση της βοήθειας στους πολίτες της Γάζα».

Στην ανάρτηση η πρεσβεία σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «ο στολίσκος της Χαμάς επιμένει να ακολουθεί βίαιη πορεία δράσης και αρνείται την πρότασή μας να μεταφερθεί, με συντονισμένο και ειρηνικό τρόπο, οποιαδήποτε βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της κοντινής Μαρίνας Ασκελόν (Ashkelon). Αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της Χαμάς και όχι την παράδοση της βοήθειας στους πολίτες της Γάζας. Ανθρωπιστική βοήθεια: ΝΑΙ - Βοήθεια προς τη Χαμάς: ΟΧΙ».

— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) September 24, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Global Sumud Flotilla» δέχθηκε επιθέσεις με φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών.

Η επίθεση έγινε 50 χλμ Νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου - εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).