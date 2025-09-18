Πού γέρνει η ζυγαριά για το κόμμα Τσίπρα

Μετά και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Σκάι, ξεκαθαρίζουν δύο βασικά πράγματα σε ότι αφορά τον κ.Τσίπρα, και την πρόθεση να επανακάμψει ίσως με νέο κόμμα. Ο χρόνος φαίνεται να έχει παγώσει για τον πρώην πρωθυπουργό στον Ιούνιο του 2023 και το πολύμηνο, πολυέξοδο και πολυδιαφημισμένο rebranding, φαίνεται να έχει αποτύχει.

Το ποσοστό που είχε πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές υπό την ηγεσία Τσίπρα πριν εκείνος αποφασίσει να παραμερίσει για να περάσει όπως έλεγε το κύμα ήταν 20,7%.

Το ποσοστό των ψηφοφόρων που δηλώνουν σήμερα ότι θα ψήφιζαν το νέο κόμμα Τσίπρα είναι 8%. Με ενδιαφέρον αντιμετωπίζει αυτή την προοπτική ένα 12%. Η δεξαμενή αυτή κυμαίνεται περίπου στο 20%. Η συντριπτική πλειοψηφία βεβαίως είναι αρνητική.

Ποσοστό 19% εκφράστηκε θετικά για την «custom made» παρουσία του, Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο συνεδρίου παραμονές της πρωθυπουργικής ομιλίας στη ΔΕΘ και στους παραγωγικούς φορείς.

Ανοιχτές αγκαλιές και ανοιχτά αυτιά για τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν οι ψηφοφόροι που τον είχαν ψηφίσει και το ’23 όταν συνετρίβη με σχεδόν 20 μονάδες από τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Μοιάζουν σαν τους πιστούς που αναμένουν την επιστροφή ενός θρησκευτικού αρχηγού.

Ταυτόχρονα το κόλπο του rebranding φαίνεται ότι έπιασε στους κεντρώους ψηφοφόρους. Ανάμεσα στον Τσίπρα, και τον Ανδρουλάκη, οι αυτό-τοποθετούμενοι στο κέντρο ψηφοφόροι, σαφώς επιλέγουν τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα δεν προκύπτει ότι έχει δυναμική διείσδυσης στο μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων που βρίσκονται σε αναμονή στη γκρίζα ζώνη. Κοινώς οι ψηφοφόροι που πήραν αποστάσεις από την κυβέρνηση μάλλον δεν είναι το κοινό που θα πειστεί από τον Τσίπρα ότι έχει τις λύσεις που δεν έχει ο Μητσοτάκης.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα αν ο πρώην πρωθυπουργός από το νέο χρόνο, κάνει το βήμα προς τα εμπρός θα έχει επιστρέψει στο σημείο όπου εγκατέλειψε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Θα πετύχει στα σίγουρα να συντρίψει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φάμελλο.

Θα στερήσει ψήφους από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την Πλεύση Ελευθερίας ενδεχομένως να πάρει και κάτι από το ΚΚΕ. Το κόμμα του Κασσελάκη, φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από τις μελλοντικές κινήσεις Τσίπρα.

Θα δυσκολέψει τον Ν. Ανδρουλάκη, με τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Όμως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ διαθέτει καλύτερο προβάδισμα στο κέντρο και έχει μπετονάρει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος, που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τις κινήσεις Τσίπρα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Pulse oι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι επιλέγουν τον Τσίπρα έναντι του Ανδρουλάκη, με 28% έναντι 19% του Ανδρουλάκη, αλλά οι κεντρώοι «ψηφίζουν» τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ με 28% έναντι 12%.

Η αντιποίηση μετριοπαθούς και κεντρώας ταυτότητας stateman, δεν είναι αρκετή. Σχεδόν το 60% του ελληνικού λαού είναι αρνητικό και αδιάφορο για την επιθυμία του να…σώσει την οικονομία, το κράτος δικαίου και την πατρίδα από το καθεστώς της ΝΔ.