Ά. Πορτοσάλτε: Ο ξάδερφος Γιώργης έτρεχε στην Τεχεράνη για να συνδέσει η Ελλάδα το Ιράν με την Ευρώπη (vid)

Στην εξουδετέρωση του Αλί Χαμενεΐ και τα μηνύματα υποστήριξης προς το Ιράν αναφέρθηκε τη Δευτέρα ο Άρης Πορτοσάλτε στον ΣΚΑΪ αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Επειδή βλέπω ότι υπάρχει και μαι συμπάθεια ελληνική προς το Ιράν και νιώθω ότι και η Φιλοθέη είναι με το Ιράν. Φαντάζομαι και το Παλαιό Ψυχικό και η Εκάλη εκπέμπουν σήματα αγωνιστικά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Να θυμίσω, ας έρθουμε και στα δικά μας σιγά σιγά, και τον ξάδερφο Γιώργη. Ο ξάδερφος Γιώργης το '16-'17, έτρεχε στην Τεχεράνη να κάνει επαφές, γιατί θα έπρεπε να συνδέσει η Ελλάδα το Ιράν και την Ευρώπη. Μέχρι που ήρθαν οι Αμερικάνοι το '18 και αυτός ο διαβολάκος, ο οποίος καταγοήτευσε τον ξάδερφο του Γιώργη, τον Αλέξη και τότε σταμάτησε η ανοησία εν Ελλάδι».