Ο ανάλγητος

Ο Πρόεδρος Κυριάκος έχει λάβει όλα τα μηνύματα δυσφορίας που έχουν έρθει από την Ουάσιγκτον για το γεγονός ότι συνεργάτες του στο υπουργείο Εξωτερικών έχουν στενότερες σχέσεις με τους Δημοκρατικούς παρά με τους Ρεπουμπλικάνους. Το ερώτημα είναι αν θα αποφασίσει να θυσιάσει κάποιον εξ αυτών για να αποκτήσει μια καλύτερη επαφή. Να αυξήσει την εμπιστοσύνη. Για παράδειγμα, είναι γνωστή η (δικαιολογημένη) αδυναμία που έχει στην Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι από τους πλέον στενούς του συνεργάτες. Είναι και το θέμα του νέου μας πρέσβη στην Ουάσιγκτον που δεν έχει πάει και τέλεια και δεν έχει βοηθήσει τα πράγματα...

Πέρασε κάτω από τα ραντάρ της αγοράς, αλλά έχει ενδιαφέρον. Μετά το δημοσίευμα του Reuters πως οι Αμερικανοί έχουν βάλει στο στόχαστρο την Cosco, το ενδιαφέρον της Chevron για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και την επίσκεψη του ισχυρού Νταγκ Μπέργκαμ, οι Κινέζοι θυμήθηκαν ότι στον παγκόσμιο χάρτη υπάρχει και η Αθήνα. Κι έτσι ήρθε στην Αθήνα ο Li Xi, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού κόμματος Κίνας. Θα ήθελε ίσως να δει και τον πρωθυπουργό, αλλά μια τέτοια συνάντηση θα περνούσε λάθος μήνυμα προς την αμερικανική πλευρά. Έτσι είδε στελέχη της ΝΔ και τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη. Οι Κινέζοι μπορεί να μιλάνε για «πολιτισμικές σχέσεις αιώνων» και «φιλία μεταξύ Ελλάδας - Κίνας», τους καίει όμως το λιμάνι του Πειραιά. Αν και τελευταία έχουν επενδύσει ακόμη και σε... media, χρηματοδοτώντας την έκδοση εφημερίδας. Ασυνήθιστο για Κινέζους. Και το γεγονός ότι στην Ελλάδα «αναγκάστηκαν» να ακολουθήσουν πρακτικές που δεν έχουν ακολουθήσει σε άλλες χώρες, δείχνει την αγωνία τους για το λιμάνι του Πειραιά.

Είμαστε οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, είπε ο δήμαρχος στην Άννα της καρδιάς μας. Και τι απάντησε η Άννα; «Μπορεί να γίνουμε μία». Τα ακούει αυτά ο Παύλος και σπεύδει να διαπιστώσει αν η Άννα το εννοούσε ή όχι. Τους βλέπω όλους σύντομα στο κόμμα του Αλέξη του αναγεννημένου. Αν περιμένουν ότι ο Νίκος θα τους δώσει τα κλειδιά, είναι γελασμένοι. Κι εντάξει όλοι οι άλλοι. Αλλά η Άννα; Ψημένη στα καμίνια της πολιτικής, δεν μπορεί να πιστεύει πραγματικά ότι ο Νίκος θα φύγει και μάλιστα θα την στηρίξει για να γίνει αυτή η αρχηγός! Τι ακριβώς κάνει η Άννα; Αυτή και η ψυχή της το ξέρουν...

Ο ανάλγητος