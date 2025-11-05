Πολιτικούς με τεχνοκρατική επάρκεια χρειαζόμαστε

Με την ανακοίνωση της παύσης λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, η πολιτική η τεχνοκρατική προσέγγιση της λύσης των πολιτικών προβλημάτων επανέρχεται με σφοδρότητα στο προσκήνιο.

Πίστευα και πιστεύω ότι η πολιτική, αφού δεν υπάρχει ασυμβίβαστο βουλευτού και υπουργού, πρέπει να κυριαρχείται από πολιτικούς με τεχνοκρατική επάρκεια η από τεχνοκράτες με πολιτική επάρκεια.

Ορισμένα παραδείγματα θα παραθέσω, πέρα από τα ΕΛΤΑ, για να γίνω σαφής.

Προλέγω, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση μου το τελευταίο καιρό φαίνεται να αποφασίζει κάποιες φορές με βάση αποκλειστικά την τεχνοκρατική προσέγγιση.

Πρώτο παράδειγμα η πριν λίγες βδομάδες νομοθετική ρύθμιση για τη διάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ.Έως τότε συμμετείχαν σε αυτό 13 εκπρόσωποι φορέων της πόλης.Μπορούσε να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, όταν επιθυμούμε η ΔΕΘ να γίνει μετά την ανάπλαση της ένας εκθεσιακός φορέας με διεθνή απήχηση; Όχι απαντώ.Τι έκανε, όμως, η κυβέρνηση δια του Υπερταμείου; Αρχικά προέβλεψε στο ΔΣ να συμμετέχουν επτά μέλη διορισμένα αποκλειστικά από το Υπερταμείο.

Μετά από πιέσεις δέχθηκε τη συμμετοχή δύο επιπλέον μελών από την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς κανέναν εκπρόσωπο από τους παραγωγικούς φορείς.Σε αυτή τη θέση παρέμεινε μέχρι το τέλος, ενώ θα μπορούσε στο εννεαμελές συμβούλιο να συμμετέχει, με εναλλαγές, και ένας εκπρόσωπος παραγωγικού φορέα.

Σήμερα έχει πλέον για αυτό το λόγο απέναντι της πολλούς ανθρώπους της αγοράς που συμβάδιζαν μαζί της πλήρως, ταμπουρωμένη σε μια τεχνοκρατική προσέγγιση χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο όσον αφορά τις λήψεις αποφάσεων από το ΔΣ. Απλά ορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες δεν πήραν υπόψη τους ότι η ΔΕΘ είναι σήμα κατατεθέν της πόλης και όχι ΔΕΗ.

Δεύτερο παράδειγμα η κρατική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη που παραχωρεί πλέον σε ιδιώτη, πολύ σωστά, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ομώνυμου οδικού άξονα και των κάθετων αξόνων. Διά αρμόδιου κυβερνητικού παράγοντα έχει προαναγγελθεί ότι η εταιρεία θα κλείσει. Αναφέρομαι σε μια εταιρεία με εξαιρετικό Know How που έχει μελετήσει και κατασκευάσει έργα δισεκατομμυρίων ευρώ και αντί να κλείσει πρέπει αντίθετα, μετά από ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, να προικοδοτηθεί με νέες μελέτες και έργα.

Θα μπορούσε επίσης να παίξει το ρόλο τεχνικής υπηρεσίας σε πολλούς δημόσιους φορείς στη Βόρεια Ελλάδα που δεν διαθέτουν αντίστοιχες υποδομές. Κανείς δεν επιθυμεί οι εργαζόμενοι της να αμείβονται χωρίς η εταιρεία να έχει αντικείμενο δραστηριότητος. Δεν συζητώ, βέβαια, την προοπτική να εποπτεύει την παραχώρηση, κάτι που το αρμόδιο υπουργείο φαίνεται να μην επιθυμεί.

Απλά και εδώ «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι» με το τεχνικό κόσμο της πόλης και κυρίως το Τεχνικό Επιμελητήριο να αντιτίθεται με σφοδρότητα αυτή την προοπτική και ορισμένους στην κυβέρνηση να αντιμετωπίζουν την εταιρεία σαν μια μικρή διεύθυνση σε ένα υπουργείο που μπορεί να καταργηθεί.

Τώρα για τα ΕΛΤΑ. Όσοι αποφάσισαν το κλείσιμο έπρεπε τεχνοκρατικά να επιλέξουν ανάμεσα στα νούμερα και στη σημασία που έχουν τα υποκαταστήματα για την απομακρυσμένη από τα αστικά κέντρα Ελλάδα. Ιδιαίτερα, μάλιστα, σε μια περίοδο που με το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πρώτη γραμμή ο αγροτικός κόσμος είναι ξεσηκωμένος.

Κατά τη γνώμη μου μία πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε κάποιες περιοχές, με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούσε να αποδείξει ότι το κλείσιμο των υποκαταστημάτων δεν προκαλεί υποβάθμιση των υπηρεσιών.

Μετά θα μπορούσε να προχωρήσει ο αρχικός σχεδιασμός και όχι όπως επελέγει αρχικά ο «ξαφνικός θάνατος» με τις αντιδράσεις οι οποίες ακολούθησαν.

Συνοψίζοντας θα έλεγα ό,τι η χώρα χρειάζεται πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που θα ξεβολέψουν αρκετούς από εμάς.Πάντα, όμως, πρέπει να αναζητείται και η πολιτική προσέγγιση, χωρίς να χάνεται ο βασικός στόχος.

Τέλος, οφείλουμε κυρίως για τη χώρα, τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη της ΝΔ να ξανακάνουμε ,στις εκλογές του 27, κυβέρνηση τη ΝΔ. Κάποιοι, δυστυχώς, με τις ενέργειες μας κάπου-κάπου δείχνουμε να ξεχνάμε αυτό το στόχο.

Ο Στράτος Σιμόπουλος είναι Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, ΝΔ.