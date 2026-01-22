Πολιτευτής Νίκης: «Ναι» στην επιτροπή σοφών της Καρυστιανού - «Η Μαρία θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός»

Τη συμμετοχή του στην «ομάδα σοφών» που έχει συγκροτήσει η Μαρία Καρυστιανού για τη σύνταξη του προγράμματος του υπό σύσταση πολιτικού της φορέα γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ο Αθανάσιος Τσόκας, καθηγητής μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πολιτευτής με το κόμμα της Νίκης.

Ο κ. Τσόκας, ο οποίος ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2023 με το κόμμα Νίκη στην Εύβοια, ανακοίνωσε την εμπλοκή του με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις της κ. Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων. Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «έχω τη ΧΑΡΑ να συμμετέχω στη διαμόρφωση του Προγράμματος, αυτού του ανεπανάληπτου ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ!».

Στο ίδιο κείμενο προχώρησε και σε θριαμβευτικές προβλέψεις για την πολιτική της πορεία, υποστηρίζοντας ότι «η ΜΑΡΙΑ της Ελλάδας μας στις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές, θα στεφθεί ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και θα είναι Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Πρωθυπουργός και Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ που θα κυβερνά ΜΑΖΙ με το Λαό της, κάνοντας συχνή χρήση, της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, για σοβαρά κοινωνικά θέματα!!!».