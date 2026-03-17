«Πολεμική» ατμόσφαιρα και στον ΣΥΡΙΖΑ

Παρόλα τα προβλήματα που προβάλλει η κυβερνητική διαχείριση, η ΝΔ διάγει αυτή την εποχή, αν όχι ειδυλλιακή, σίγουρα αρκετά ήρεμη στιγμή σε σύγκριση με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς. Δεν οφείλεται μόνο στο φυσιολογικό και διατυπωμένο - από την πολιτική επιστήμη - φαινόμενο της «συσπείρωσης περί την σημαία», όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Η κριτική Καραμανλή και η επίθεση Σαμαρά στον πρωθυπουργό έγιναν πριν πάρει φωτιά το εύφλεκτο μέτωπο της Μέση Ανατολής. Και όμως όπως έδειξαν οι δημοσκοπήσεις, σχεδόν ουδεμία επίδραση είχαν στη δημοτικότητα και την πρωθυπουργική καταλληλότητα Μητσοτάκη.

Είναι ο χρόνος που περνάει προφανώς, και αφήνει πίσω του πρόσωπα που κάποτε δημιουργούσαν ειδήσεις και επηρέαζαν τα γεγονότα στην εποχή τους.

Βέβαια ο πόλεμος δεν είναι διαχρονικός σύμμαχος της κυβέρνησης. Με τη λήξη του δεν θα λήξουν και οι επιπτώσεις του, όπως η ακρίβεια και το μεταναστευτικό. Και θα είναι απαιτητή η άμεση λύση τους. Αλλά ως τότε έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί τον χαμό στην κεντροαριστερά, η οποία υποτίθεται ότι είναι ο κύριος αντίπαλός της.

Η πρόσφατη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ ήταν ελαφράς ισχύος. Δυσαρέστησε κόσμο αλλά δεν συντάραξε το κόμμα. Τα υπόλοιπα θα λυθούν , όσο θα λυθούν, στο συνέδριο. Και σε δεύτερη λυτρωτική φάση την επομένη των εκλογών.

Εκεί όμως που έχουν αναρτηθεί αγγελτήρια προαναγγελθέντος θανάτου, είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις προάλλες ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, αλλά με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς στόχος δεν είναι μια «μοναχική καταγραφή» στις εκλογές ούτε νίκη με οριακή διαφορά, χωρίς ευρύτερη στήριξη.

Φυσικά τίθεται και θέμα αρχηγού σε αυτή την ευρύτερη «μη μοναχική» καταγραφή. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τον έχει εντοπίσει, χωρίς να μας εκπλήξει: Είναι ο Αλέξης Τσίπρας!

Γιατί, όπως είπε, αρχηγός θα είναι αυτός που μπορεί να πάει καλύτερα και αυτός είναι ο Τσίπρας! Στη δε - εμφατική - ερώτηση των δημοσιογράφων «θα είναι ο Τσίπρας;» η απάντηση ήταν: «Ποιος άλλος; Ο Γιώργος Παπανδρέου; Θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας».

Όμως έχει και την… χιουμοριστική στιγμή της η συνέντευξη Ζαχαριάδη. Απηύθυνε προειδοποίηση στο ΠΑΣΟΚ, πως αν στο συνέδριό του επαναλάβει την τοποθέτηση περί μοναχικής πορείας, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη για την επόμενη ημέρα και για τη πιθανή δυνατότητα της τρίτης θητείας της ΝΔ.

Δηλαδή δεν λέει καν ότι θα αποφασίσει ο λαός ποιος θα ηγηθεί της «προοδευτικής» συμμαχίας. Προαποφάσισε ο ίδιος Θεία εμπνεύσει ( αν και ως αριστερός πρέπει να είναι άθεος) ότι θα είναι «ο Τσίπρας»!

Και δεν έχει την πολιτική αυτογνωσία να κατανοήσει ότι το ΠΑΣΟΚ με την συγκεκριμένη πορεία ως κόμμα, και με τα συγκεκριμένα στελέχη που του έχουν απομείνει, είναι ευρύτερης εμβέλειας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, όπως και από αυτά που προσέγγισαν τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπαχθούν σε αυτόν.

Εν τω μεταξύ ο Ζαχαριάδης, με αυτά που λέει, παραμένει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ! Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος όμως Γρηγόρης Θεοδωράκης παραιτήθηκε από τη θέση του και από τη θέση μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, και έσπευσε προς τη λεωφόρο Αμαλίας, όπου κατοικοεδρεύει το Ινστιτούτο του Αλέξη.

Παράλληλα χθες υπήρξε φημολογία και για άλλη παραίτηση ειδικού στελέχους, υπευθύνου των επιτροπών για την παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου. Κι αυτός για τον Τσίπρα!

Το ερχόμενο Σάββατο θα λάβει χώραν η κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ε. εν μέσω του βαθέως διχασμού που υφίσταται και εκδηλώθηκε από τον Ζαχαριάδη, με αποτέλεσμα να μετατραπεί το κόμμα σε… ροντέο. Συν τοις άλλοις του καταλογίζουν και παραβίαση συλλογικών αποφάσεων.

Τα δύο στρατόπεδα είναι ευδιάκριτα. Το ένα υπό τον Σ. Φάμελλο , απόψεις του οποίου εκφράζει ο Ζαχαριάδης αλλά το κάνει άγαρμπα, και των αντιπάλων (σχηματικά ας τους αναφέρουμε ως «Πολακικούς») που ομνύουν στη αυτόνομη πορεία.

Η διάσπαση εγκυμονείται, για να μην πούμε αχνοφαίνεται, στους κόλπους του κόμματος.