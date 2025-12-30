Ποιους θα πλήξει το κόμμα Καρυστιανού;

Αόκνως εργάζεται το στρατόπεδο που δεν βολεύεται με την παρούσα κατάσταση και δοκιμάζει εναλλασσόμενους πολιορκητικούς κριούς.

Και όταν αυτοί αποδεικνύονται αδύναμοι, τους παραπετούν αναζητώντας άλλους. Στον πρώτο που επένδυσαν ήταν ο εξ Αμερικής Στέφανος. Επείσθησαν, όπως και οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ από τις διαβεβαιώσεις του ότι η γνώση αγγλικών κι οικονομικών θα ήταν αποτελεσματικά όπλα για να κατατροπώσει τον Μητσοτάκη.

Όμως πριν αναμετρηθεί με την Μητσοτάκη, φρόντισε η σταλινογενής «δρακογενιά» του ΣΥΡΙΖΑ να τον εκπαραθυρώσει με ένα κυνικό πραξικόπημα, χωρίς να νοιάζονται για την αποδοκιμασία της κοινής γνώμης.

Οι προσδοκίες στράφηκαν στον Αλέξη. Ο δημοσιογραφικός θόρυβος που προηγήθηκε της παρουσίας του βιβλίου έδειξε την εντύπωση μιας επικείμενης εντυπωσιακής δημοσκοπικής καταγραφής.

Φευ, άνθρακες ο θησαυρός, άρα και η δυνατότητα να δυσκολέψει συνεργασίες στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ή έστω από τη δεύτερη θέση να ανοίξει πλησίστια τα πανιά του για την πρωθυπουργία της μεθεπόμενης τετραετίας. Οι δημοσκοπήσεις, εν αντιθέσει με τον δημοσιογραφικό θόρυβο, προς το παρόν είναι μίζερες. Κυμαίνονται πέριξ του 12% στην πρόθεση ψήφου.

Έτσι προσπέρασαν και τον Αλέξη και στράφηκαν στην τραγική μητέρα Μαρία Καρυστιανού, η οποία με την συνδρομή προθύμων, αποφάσισε να αναλάβει τον ρόλο της «μητέρας- εκδικήτριας» του πολιτικού συστήματος, το οποίο συλλήβδην χαρακτηρίζει διεφθαρμένο.

Μάλιστα ήταν ενδεικτική η απειλή της σε συνέντευξη στην «Εστία», που απηχεί τον χώρο των υπολειμμάτων του λεγόμενου καραμανλισμού (ό,τι και να σημαίνει ο όρος), ότι το κόμμα της θα κατέβει με σημαία τη δήμευση περιουσιών των διεφθαρμένων πολιτικών (αν ήταν τόσο εύκολο…).

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας προανήγγειλε την συνέντευξή της με μεγαλόπρεπη «σκηνογραφία». Στο φόντο της εικόνας της υπήρχε ο γνωστός πίνακας του Μιχαήλ Άγγελου με την επωνυμία «Η δημιουργία του Αδάμ». Επομένως, όπως στον πίνακα ο Θεός έδωσε πνοή ζωής στον Αδάμ, έτσι και η κα Καρυστιανού θα δώσει πνοή στο νέο καθαρτήριο κόμμα.

Βέβαια δεν ξέρουμε αν θεωρεί πως έχει την επίνευση του Θεού, σίγουρα όμως πιστεύει ότι έχει την ενθάρρυνση του… αρχαγγέλου, που όπως έχει δηλώσει, στέκεται δίπλα της. Πόσο μάλλον που ακούει και τα θεόπνευστα της γερόντισσας από την Συρία («Ηγουμένη» τη χαρακτήρισε) που μιλάει μόνο την Αραμαϊκή.

Πέραν της «καραμανλικής» πτέρυγας, υπάρχει και η συνδρομή της «αντίθετης «πλευράς (αφού πάντα υπήρχε αόρατη ώσμωση). Εκδότης που υποστήριξε μετά πάθους τον Τσίπρα και μετά τον Κασσελάκη, τώρα στράφηκε υπέρ της Μ. Καρυστιανού, γράφοντας: «Η μάνα των Τεμπών, επιλέγοντας να δώσει έναν προσωπικό αγώνα χωρίς ιδιοτέλεια, συναντά τις αγωνίες της κοινωνίας. Αυτό επαναφέρει ένα αξιακό σύστημα στην πολιτική»!

Έχουμε ξαναγράψει σε ανύποπτο χρόνο, ότι η δημοσιότητα στην κα Καρυστιανού δεν χαρίστηκε. Την κατέκτησε η ίδια με την προσωπικότητά της που διαθέτει επικοινωνιακό πλεονέκτημα. Μόνο που η δημοσιότητα ήλξε κοντά της αυτούς που αποσκοπούσαν να αντλήσουν υπεραξία από το δράμα της.

Δεν αναφερόμαστε στους γνωστούς… ξυλολιολόγους. Πολιτικά μιλώντας, εν πρώτοις τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, καθώς και ακροδεξιές και ακροαριστερές δυνάμεις. Στην συνέχεια πολιτικάντες που αποζητούσαν ρόλο και ήθελαν να βγουν ξανά στον αφρό της δημοσιότητας.

Ένας εξ αυτών («γέροντα την ευχή») μας πληροφόρησε προσφάτως ότι ομάδα δικηγόρων με επιστολή στον Πούτιν, ζητούσε την συνδρομή των ρωσικών δορυφόρων, για να διαπιστωθεί εάν τη φρικτή νύχτα του δυστυχήματος των Τεμπών… φορτώθηκε ξυλόλιο στην αμαξοστοιχία!

Την κα Καρυστιανού εκμεταλλεύονται ως ασπίδα αυτοί που συστρέφονται γύρω της για τους ιδιοτελείς σκοπούς τους. Εάν τους κρίνεις, αντεπιτίθενται και κατηγορούν ότι κρίνεις την πονεμένη μάνα, αφού αυτοί από την καλή τους καρδιά απλώς συμπαρίστανται. Και επί πλέον επιρρίπτεται η εύκολη κατηγορία ότι υπηρετείς τον Μητσοτάκη.

Μα τον Μητσοτάκη τον συμφέρει εκλογικά μια υποψηφιότητα Καρυστιανού. Εκείνους που θα κορφολογήσει δεν είναι η ΝΔ. Είναι κυρίως όσοι τη χρησιμοποίησαν, ήτοι τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το κόμμα Τσίπρα.

Ο Βελόπουλος ως άνθρωπος της πιάτσας το κατάλαβε. Για αυτό και άρχισε τα πρώτα βέλη του. Με αφορμή τις διαμαρτυρίες για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών, και αφού κατηγόρησε τη ΝΔ για επιλεκτικότητα ελέγχων, συμπλήρωσε: «…και οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι ελεγχόμαστε, εάν θέλουμε πραγματικά ευνομούμενο κράτος και ισονομία» (ήταν σαν να έλεγε: «Τ’ ακούς Μαρία;»).

Το ποιους θα «σαρώσει» το κόμμα Καρυστιανού (που απαρατήρητο δεν θα περάσει), θα το δείξει ο άνεμος των εκλογών. Που πάντως φυσάει εναντίον της «αντισυστημικής» αντιπολίτευσης.