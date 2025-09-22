Πλεύρης: Συνεργασία Ελλάδας και Αυστρίας για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών

Συνάντηση με τον Ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ, είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Βιέννη, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο μεταναστευτικό και για την ενίσχυση του διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε, κυρίως, η συνεργασία των δύο χωρών για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και την αύξηση των επιστροφών σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, συζητήθηκαν η αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών, η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ασύλου και η καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «από το 2019 η Ελλάδα έχει ενισχύσει αποφασιστικά τη μεταναστευτική της πολιτική, υιοθετώντας στρατηγική ενεργητικής αποτροπής και ολοκληρωμένης προστασίας των συνόρων, τα οποία ταυτίζονται με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σημείωσε, ακόμη, ότι «οι προσπάθειές μας δεν υπηρετούν μόνο την εθνική μας ασφάλεια, αλλά συμβάλλουν άμεσα στην ασφάλεια και σταθερότητα της Ευρώπης συνολικά». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η παράνομη μετανάστευση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και υπογράμμισε την ανάγκη «ανάπτυξης κοινών μέτρων και αύξησης των επιστροφών σε τρίτες χώρες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Κρήτη, τον Ιούλιο 2025, όταν η Ελλάδα αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά την υποδοχή αιτήσεων ασύλου, μέτρο που απέδωσε άμεσα αποτελέσματα. «Το μέτρο αυτό αποδείχθηκε αποτελεσματικό: μείωσε δραστικά τις αφίξεις και αποκατέστησε τη σταθερότητα στο νησί», σημείωσε.

Ο υπουργός παρουσίασε και τις βασικές τομές του νέου νόμου για τις επιστροφές, ο οποίος ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή, καταργεί τον «κανόνα της επταετίας» και αίρει το ανασταλτικό αποτέλεσμα διαδοχικών αιτήσεων ασύλου. Όπως είπε, «όποιος διαμένει παράνομα στην Ελλάδα τιμωρείται με φυλάκιση από 2 έως 5 έτη. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να αποφευχθεί η ποινή: η επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Το μήνυμα είναι σαφές: φυλακή ή επιστροφή». Παράλληλα, τόνισε ότι «για τους αιτούντες άσυλο αυξάνεται η διοικητική κράτηση ή εφαρμόζεται ηλεκτρονική παρακολούθηση», ώστε, όπως σημείωσε, να σταλεί το ξεκάθαρο μήνυμα πως «όποιος εισέρχεται παράνομα στην Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει, δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του, έχει μόνο μία επιλογή: να επιστρέψει πίσω».

«Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών επιστροφής, με έμφαση στις εθελούσιες επιστροφές», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης, ενώ κατέστησε σαφές ότι: «Η Ελλάδα δεσμεύεται να ακολουθήσει την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο». Υπογράμμισε δε, ότι «τα κοινά μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος» και εξέφρασε την πεποίθησή του πως «η πρόκληση του νέου Συμφώνου και η προστασία των κοινωνιών μας από την παράνομη μετανάστευση πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα».

Παράλληλα, ο υπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα θα συνδέσει τη νόμιμη μετανάστευση με τη διαχείριση της παράνομης, μέσω διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, όπου για κάθε νόμιμο εποχικό εργαζόμενο που θα εισέρχεται στη χώρα, αντίστοιχος αριθμός παράνομων μεταναστών της ίδιας εθνικότητας θα επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής. Τέλος, αναφέρθηκε στη στρατηγική ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων στην αγορά εργασίας, τονίζοντας ότι «η μετάβαση από ένα μοντέλο επιδομάτων σε ένα πλαίσιο ενεργού απασχόλησης αποτελεί αποφασιστική στροφή».