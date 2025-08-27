Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα»

Στην καταγγελία ότι κυκλώματα διακινητών μέσω γραπτών μηνυμάτων στις αρχές Ιουλίου - όταν καταγράφηκε μαζικές ροές στην Κρήτη - «έσπρωχναν» τους επίδοξους μετανάστες να κινηθούν προς την Ελλάδα αντί για την Ιταλία, προχώρησε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Μην πάτε προς τα εκεί (δηλαδή στην Ιταλία), κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη και τη Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και η χώρα έχει ελαστικό πλαίσιο. Όταν λοιπόν έχεις και τις πληροφορίες, ότι ξαφνικά τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουνε μία επιθετική κίνηση, δεν θα αντιδράσεις; Θα αντιδράσεις, και θα αντιδράσεις και με την διπλωματία, θα αντιδράσεις και με την καλύτερη προστασία, θα αντιδράσεις και με την αποτροπή, θα αντιδράσεις και με τη νομοθεσία Την συγκεκριμένη», ανέφερε .

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για τους αποστολείς των μηνυμάτων, ο Θάνος Πλεύρης επιβεβαίωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι επρόκειτο για μαζικό μήνυμα προς τους μετανάστες.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, ως τα τέλη του έτους θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Παρουσιάζοντας τους βασικές άξονες του σχεδίο νόμου, ανέφερε σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ: «Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μείνεις 7 χρόνια στην Ελλάδα και να αποκτήσεις νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτό έχει καταργηθεί.

Επιπλέον, τώρα υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα. Αυτό σημαίνει ότι εσύ που δεν είσαι πρόσφυγας και έχει απορριφθεί το άσυλό σου, πλέον αντιμετωπίζεις το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα, ενώ μπορείς να επιστρέψεις. Συνεπώς, έρχομαι και σου λέω ότι έχεις τις εξής επιλογές: είτε να πας στο ποινικό δικαστήριο και να εκτίσεις ποινή φυλάκισης 2 έως 5 ετών, που θα εφαρμοστεί στο σύνολό της, είτε να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα που σου δίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, επιστρέφοντας οικειοθελώς με παράλληλη οικονομική στήριξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο αφορά όσους καταχρώνται τη διαδικασία του ασύλου, εμφανίζονται ψευδώς ως πρόσφυγες, ενώ προέρχονται από χώρες που δεν δικαιολογούν διεθνή προστασία. «Ένας άνθρωπος που δεν είναι πρόσφυγας, έχει έρθει αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους και λέει “δεν επιστρέφω”.

Εκεί ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο: διοικητική κράτηση, ηλεκτρονική επιτήρηση και ποινικό αδίκημα της παράνομης διαμονής», υπογράμμισε. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αφορά τους πρόσφυγες που δικαιούνται διεθνούς προστασίας. «Όποιος λαμβάνει άσυλο είναι πρόσφυγας. Τυγχάνει διεθνούς προστασίας. Το νομοσχέδιο δεν ρυθμίζει τίποτα για αυτούς. Στην Ελλάδα οι αιτήσεις εξετάζονται πλέον στον πρώτο βαθμό σε 35 ημέρες, όταν στο παρελθόν χρειάζονταν δύο χρόνια.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στο ζήτημα των επιστροφών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εφαρμόζει για πρώτη φορά αντικίνητρα που καθιστούν σαφές πως δεν υπάρχει καμία προοπτική νομιμοποίησης. «Μέχρι σήμερα υπήρχε η προσδοκία: θα παραμείνω, θα εργαστώ άτυπα, θα συμπληρώσω χρόνια και θα νομιμοποιηθώ. Αυτό τελειώνει. Με το νέο πλαίσιο οι επιστροφές θα αυξηθούν. Οι οικειοθελείς επιστροφές, που γίνονται με πρωτοβουλία του ίδιου του μετανάστη και με στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ περισσότερες από τις αναγκαστικές. Δίνουμε το κίνητρο να επιλέξει αυτή την οδό».

Τόνισε, επίσης, ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνει πλήρως τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Ελλάδα εφαρμόζει εμπροσθοβαρώς διατάξεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού επιστροφών, όπως η σύντμηση των προθεσμιών και η δυνατότητα επιστροφής σε χώρες προσωρινής διαμονής. Η Συνθήκη της Γενεύης δεν δίνει δικαίωμα επιλογής χώρας ασύλου· προβλέπει προστασία στην πρώτη ασφαλή χώρα. Δεν μπορεί κάποιος να ξεκινά από το Αφγανιστάν και να υποβάλει αίτημα στον Καναδά».

Ο Πλεύρης υπογράμμισε ακόμη ότι η νέα πολιτική συνδέεται άμεσα με την ανάγκη προστασίας της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής: «Δεν υπάρχει τίποτε το απάνθρωπο στο να ζητάς από κάποιον που δεν είναι πρόσφυγας να επιστρέψει στη χώρα του, όταν του δίνεις τη δυνατότητα στήριξης μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αντιθέτως, είναι δίκαιο, είναι απαραίτητο και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της».

Κλείνοντας, τόνισε: «Πρόκειται για ένα οργανωμένο πλαίσιο που διαχωρίζει ξεκάθαρα τον πρόσφυγα από τον οικονομικό μετανάστη. Όποιος είναι πρόσφυγας προστατεύεται. Όποιος δεν είναι, επιστρέφει. Τόσο απλά. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη προστασίας, αλλά κλείνει οριστικά την πόρτα στην παράνομη μετανάστευση. Γινόμαστε από τις πρώτες χώρες που ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: δίνουμε διεθνή προστασία σε όσους τη δικαιούνται, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε την παράνομη μετανάστευση ως δεδομένο».