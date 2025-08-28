Πλακιάς για το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη: Εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες

Το οριστικό πόρισμα της Πυροσβεστικής, το οποίο βάζει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας περί εύφλεκτης ύλης στην εμπορική αμαξοστοιχία που προκάλεσε την πυρόσφαιρα στην τραγωδία των Τεμπών, σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο Νίκος Πλακιάς έκανε μια ανάρτηση στο Χ, με την οποία επιτίθεται σε όσους διακινούσαν «ψέματα και συνωμοσίες».

«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες. Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά», αναφέρει.

Σε νέα του ανάρτηση λίγο αργότερα σημειώνει: «Βρε τι γίνεται σήμερα θα πάθουν πολλοί εγκεφαλικά. Ο καημένος ο διευθυντής από το Documento θα χρειαστεί διακομιδή και ο άλλος ο ψεκας από την Θεσσαλονίκη θα περιμένει στον διάδρομο για επαναφορά. Ασε κάτι πραγματογνώμονες από τα Jumpo».

Απαντώντας σε χρήστη του X που του έγραψε ότι «κάνει πολύ κακή εντύπωση αυτή η χαρά σας», ο Νίκος Πλακιάς απάντησε: «Σοβαρά όταν με χλεύαζαν και μου λέγανε διάφορα και προσπάθησαν για δολοφονία χαρακτήρα ήταν καλά; Δεν είναι χαρά, δικαίωση είναι γιατί θα πάω σε μια δίκη με αλήθειες και όχι με ψέμματα. Χαρά !!! δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη εδώ και τριάντα μήνες και για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Το τελικό πόρισμα βάζει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας - Καμία ένδειξη για εύφλεκτο φορτίο

Στα χέρια του εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό τοπικό μέσο larissanet.gr

Στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δε φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Υπενθυμίζεται πως στο τέλος Φεβρουαρίου μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών(ΕΟΔΑΣΑΑΜ), άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής.

Σενάριο, που υποστήριζαν κάποιοι από τους τεχνικούς συμβούλους οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, όσο και του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, στο οποίο μάλιστα προσδιοριζόταν ο χώρος πίσω από τα καθίσματα της ηλεκτράμαξας ως το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί το παράνομο εκρηκτικό φορτίο.

Οι θεωρίες αυτές διαψεύσθηκαν απόλυτα από το τελικό πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Τον Μάρτιο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έξι μήνες μετά η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις προσεχείς ημέρες για να εξετάσει το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.