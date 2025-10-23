Πηγές ΝΔ: Tον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ως μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ η Τυχεροπούλου

«Την αποκάλυψη ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ έκανε στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου», αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι από το 2015 και μετά όταν η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων, χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ» επισημαίνουν οι πηγές της ΝΔ.

Και προσθέτουν: «Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή αποδεικνύουν ότι η ίδια ακριβώς μέθοδος - η διανομή βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές - είχε εγκριθεί με την ένδειξη «συμφωνώ» από τον Ευάγγελο Αποστόλου το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2018, με την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη. Ας μη βιάζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδυθεί τον κριτή».

«Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για τις δικές του ευθύνες», καταλήγουν οι πηγές.

Νωρίτερα, πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι «χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάθεση της μάρτυρος Παρασκευής Τυχεροπούλου», τονίζοντας πως «είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθεσή της προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε, καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης, χωρίς σαφείς εξηγήσεις για τις πράξεις της ως προϊσταμένης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Παράλληλα», συνεχίζουν οι πηγές της ΝΔ, «η κυρία Τυχεροπούλου αρνήθηκε να δώσει ευθείες απαντήσεις για την υπόθεση της 78χρονης από την Κοζάνη, για την οποία ο εισαγγελέας ζητά επιστροφή κοντά στο 1.000.000 ευρώ.

Αρχικά δήλωσε άγνοια και στη συνέχεια, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, όταν παραδέχθηκε ότι πρόκειται για την ίδια υπόθεση, επέμεινε ότι "καλώς πλήρωσε"! Αίσθηση προκάλεσε, ότι προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη σε υπηρεσιακούς παράγοντες και να εμφανιστεί ως διωκόμενη, αποδίδοντας την κριτική που δέχεται σε «προσωπικές επιθέσεις».

Ενδεικτική θεωρείται η αναφορά της ότι «το προχωρημένο της ηλικίας του κ. Σαλάτα ίσως συνέβαλε στο να παραπλανηθεί», φράση που δείχνει διάθεση προσωπικής απαξίωσης» σημειώνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Την ίδια ώρα», προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, «η μάρτυρας, η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επέλεξε να αποδώσει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα όσα η Νέα Δημοκρατία έχει εδώ και χρόνια επισημάνει και η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να διορθώσει.

Μέσα από την εμπιστευτική έκθεση που κατέθεσε το 2020 αναγνώρισε ότι το ελάχιστο - πολλές φορές εικονικό ή και μηδενικό- κόστος ενοικίασης των βοσκοτόπων, σε συνδυασμό με τα 21,5 ευρώ ανά στρέμμα, που αποδίδονται μέσω της κατανομής εθνικού αποθέματος, λειτουργεί ως το βασικό κίνητρο για το «κυνήγι» των λεγόμενων δικαιωμάτων "joker".

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια, το φαινόμενο όπου πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος συγκεντρώνονται σε "κλειστές ομάδες" αιτήσεων από συγκεκριμένες περιοχές ή ΚΥΔ, με εμπλοκή υπαλλήλων του Οργανισμού, τεχνικών συμβούλων και Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή υπόθεση» υπογραμμίζουν οι πηγές της ΝΔ.

«Ουσιαστικά, η ίδια η Τυχεροπούλου επιβεβαίωσε τις παθογένειες που διαχρονικά υπονόμευσαν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να εξαλείψει μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, διαφάνεια στις πληρωμές και αυστηρούς ελέγχους. Το σύστημα των εικονικών βοσκοτόπων, των ψευδών δηλώσεων και των κλειστών κυκλωμάτων στα ΚΥΔ είναι αυτά ακριβώς που αποδόμησαν τη σχέση εμπιστοσύνης του αγρότη με το κράτος. Αυτά είναι που διορθώνουμε σήμερα» καταλήγουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.