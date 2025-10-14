Πηγές ΝΔ: «Όχι» του προεδρείου στην μετατροπή της συνεδρίασης της Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ σε σίριαλ

«Για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση απέδειξε ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η δημιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μικροκομματικά σώου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ σημειώνοντας ότι «Σήμερα επιτέθηκε στο προεδρείο και προσωπικά στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο οποίος τήρησε τον κανονισμό και δεν επέτρεψε να μετατραπεί η συνεδρίαση σε σίριαλ, όπως επιθυμεί η αντιπολίτευση».

Τονίζουν μάλιστα ότι «Ο ισχυρισμός περί αναβολής της εξέτασης του μάρτυρα κ. Ζερβού είναι νομικά απολύτως αβάσιμος και πέφτει στο κενό».

Μ. Λαζαρίδης: Η υποκρισία της αντιπολίτευσης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπέρασε κάθε όριο

«Η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο» δήλωσε νωρίτερα ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μ. Λαζαρίδης:

«Καταγγέλλουν τον μάρτυρα, τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Ζερβό, ότι δεν απαντάει στα ερωτήματα τους. Όταν, ήδη, έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις ώρες κατάθεσης, και έχει απαντήσει στα ερωτήματα όλων των εισηγητών και βεβαίως και της κας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και του κ. Κόκκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.