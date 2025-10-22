Βουλή - ΟΠΕΚΕΠΕ

«Υποκριτική συμπεριφορά και αλά καρτ εργαλειοποίηση των Ανεξάρτητων Αρχών» καταλόγισαν στο ΠΑΣΟΚ, πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας την άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να διεξαχθεί ολοκληρωμένος έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 μέχρι σήμερα, από την ΑΑΔΕ.

«Σκοπός του αιτήματος της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η συμμόρφωση της λειτουργίας τους με το ισχύον εκάστοτε νομικό πλαίσιο.

Να καταστεί σαφές στην Επιτροπή πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πληροφοριακά συστήματα, ποιοι και πώς τα συντηρούσαν, ποια ήταν η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου τους, καθώς και αν υπήρχε συνεχής συμμόρφωση με το εκάστοτε θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επισήμαναν οι πηγές της ΝΔ και προσέθεσαν:

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποδέχθηκαν με θέρμη την συγκεκριμένη πρόταση βάζοντας αιτιάσεις για την ΑΑΔΕ. Ειδικά, η στάση της κυρίας Αποστολάκη προκαλεί σοβαρά ερωτήματα καθώς αρνήθηκε το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που διατυπώθηκε από τον βουλευτή Ευάγγελο Λιάκο, να διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ ώστε να φωτιστούν σε βάθος όλες οι τεχνικές και οργανωτικές πτυχές αυτής της λειτουργίας.

Με έκπληξη ακούσαμε την κυρία Αποστολάκη να αντιδρά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας με το απίστευτο επιχείρημα ότι ”η ΑΑΔΕ έχει χάσει την αξιοπιστία της και την απαιτούμενη ουδετερότητά της”, όπως ανέφερε ο εισηγητής του κόμματος, κ. Μακάριος Λαζαρίδης».

Όπως επισήμαναν οι ίδιες πηγές, «η στάση αυτή καταδεικνύει την υποκριτική συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ για α λα καρτ εργαλειοποίηση των Ανεξάρτητων Αρχών».