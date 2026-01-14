Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλήρης δικαίωση Βορίδη και ΝΔ από τον Στ. Αραχωβίτη

«Σε πλήρη πολιτική δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας και του Μάκη Βορίδη οδηγεί η σημερινή κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποδομώντας οριστικά το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της λεγόμενης "τεχνικής λύσης"». Αυτό αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες, «ο κ. Αραχωβίτης παραδέχθηκε ευθέως ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής της θα οδηγούσε σε σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «στην πίεση των ερωτήσεων, ο κ. Αραχωβίτης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι το "συμφωνώ" που υπέγραψε ο ίδιος ήταν απολύτως σύμφωνο με την τότε ΚΥΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι "δεν γνωρίζω τι υπέγραψε ο κύριος Βορίδης". Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ακριβώς το ίδιο έγγραφο είχαν υπογράψει τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Αποστόλου, καταρρίπτοντας "μέσα σε ένα λεπτό", όπως σημείωσε, ολόκληρη την πολιτική σκευωρία της αντιπολίτευσης».

Οι πηγές της ΝΔ προσθέτουν ότι «ακόμη πιο επιβαρυντική για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η παραδοχή του κ. Αραχωβίτη ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιτράπηκαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και σε μη κτηνοτρόφους, επιλογή που δεν ήταν αποτέλεσμα αναγκαστικής μεταβατικής περιόδου, αλλά συνειδητή πολιτική απόφαση. Όπως αναδείχθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να διατηρήσει την "τεχνική λύση" που είχε θεσπιστεί τον Ιανουάριο του 2015, χωρίς να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και στη σύνταξη βοσκοτοπικών χαρτών.

Αντιθέτως, άνοιξε τον δρόμο για τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές γης χωρίς ζωικό κεφάλαιο, με μοναδικό κριτήριο την ύπαρξη αγροτεμαχίου στο Ε9, ακόμη και με ιδιόχειρα συμφωνητικά. Παράλληλα, με υπουργικές αποφάσεις του 2015 και του 2016, δόθηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης και μεταφοράς δικαιωμάτων ακόμη και σε μη κτηνοτρόφους, από περιφέρεια σε περιφέρεια, θεσμοθετώντας στρεβλώσεις που βαραίνουν αποκλειστικά τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Η σημερινή κατάθεση, αντί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνες που δημιούργησαν το πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πλέον, επιχειρεί να αλλάξει μία παθογένεια του παρελθόντος», καταλήγουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.