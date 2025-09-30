Πηγές ΝΔ: Ευθύνη των Περιφερειών η καταμέτρηση των ζώων με υπογραφή Μιλένας Αποστολάκη

Βαριά εκτεθειμένο είναι το ΠΑΣΟΚ και η βουλευτής του, μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Μιλένα Αποστολάκη μετά τις σημερινές αποκαλύψεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη καταμέτρησης του ζωικού κεφαλαίου, τονίζουν πηγές της ΝΔ.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν:

«Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλείται να απαντήσει γιατί έκανε πως δεν ήξερε, όταν ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση της κυβέρνησης, ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ευθύνη να μετράει ζώα» και πως η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών», όταν ο σχετικός νόμος έχει την υπογραφή της ίδιας της κ. Μιλένας Αποστολάκη!

Επειδή έχουν περάσει 16 χρόνια και ίσως δεν… θυμάται, υπενθυμίζουμε ότι στις 18 Απριλίου 2011, με την ιδιότητα τότε της Υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κυρία Αποστολάκη υπέγραψε τη σχετική νομοθεσία όπου το άρθρο 11 προβλέπει για τους Ελέγχους και τις Κυρώσεις πως:

«Α. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των οικείων Π.Ε ή Περιφερειών διενεργούν επιτόπιους ελέγχους που καλύπτουν ετησίως το 3% των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 5% των ζώων της παραγωγής αρμοδιότητάς τους.

Β. Οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται είτε μεμονωμένα είτε ταυτόχρονα με την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου είτε σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους ελέγχους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας».

Μπροστά στην αλήθεια, η κ. Αποστολάκη επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να προστατεύσει το κόμμα της και τον συνάδελφό της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021.

Η αποκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας έφερε σε αμηχανία το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο τον βουλευτή κ. Χνάρη που με ανακοίνωσή του επιχείρησε να «θολώσει» την πραγματικότητα: «Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα, αφού έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες.

«Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας» δήλωσε ο κ. Χνάρης προσθέτοντας πως «είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος;».

Οι βαριές ευθύνες του ΠΑΣΟΚ όμως δεν σταματούν εδώ. Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη τον οποίο κατηγόρησε ότι ενημέρωνε τους ελεγχόμενους, συνεχίζοντας την τακτική των εντυπώσεων για την εξαγωγή ψευδών συμπερασμάτων.

«Αποσύρω την προηγούμενη ερώτησή μου, κύριε μάρτυς, για να μην χάνουμε χρόνο, διότι εδώ υπάρχει ένα αμάχητο τεκμήριο, σε σχέση με ότι σε συνεργασία με υφισταμένους σας, ενημερώνατε για τους ελέγχους» παρατήρησε η Μιλένα Αποστολάκη με τον κ. Μπαμπασίδη να απαντά: «Ποιο είναι το αμάχητο τεκμήριο; Ξέρετε ότι ο νόμος λέει ότι οι ελεγχόμενοι πρέπει να ενημερωθούν και τηλεφωνικά και εγγράφως;» – «Ωραία, καταθέστε το αυτό» ανταπάντησε η βουλευτής ΠΑΣΟΚ.

Όπως προβλέπει η νομοθεσία «κατά γενικό κανόνα, η αρμόδια αρχή προβαίνει στους ελέγχους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο όταν κρίνεται απαραίτητο μπορεί να εκδίδεται προειδοποιητική ανακοίνωση η οποία δεν προηγείται του ελέγχου περισσότερες από σαράντα οκτώ (48) ώρες εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.»

Το ΠΑΣΟΚ και η Μιλένα Αποστολάκη οφείλουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τη στάση τους. Από τη μια εμφανίζονται τιμητές και κατήγοροι και από την άλλη αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων για τη διερεύνηση μιας σοβαρής υπόθεσης όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει προσηλωμένη στην αναζήτηση της αλήθειας μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα και φτηνά επικοινωνιακά παιχνίδια».