Πηγές ΝΔ: Ανοιχτές απειλές κατά βουλευτών στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Βαριές οι ευθύνες της Κωνσταντοπούλου»

Όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δέχθηκαν απειλητικά και χυδαία μηνύματα από άγνωστο αποστολέα το βράδυ της Πέμπτης, όπως αποκάλυψε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Όπως αναφέρουν πηγές από τη Νέα Δημοκρατία «τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της ΝΔ συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα».

Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι «εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών».

«Καταγγέλλουμε ότι συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Καλούν, στο πλαίσιο αυτό τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Στέφανο Καζαμία «που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν. Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται».

«Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.