Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτριος Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατοικούσε με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ άσκησε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 - 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.

Κυρ. Μητσοτάκης: Ευγενής και διακριτικός, τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για έναν «ευγενή και διακριτικό άνθρωπο που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα».

Αναλυτικά η δήλωση του Κυρ. Μητσοτάκη:

«Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο.

Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Α. Σκέρτσος: Ο Δ. Σταμάτης απέδειξε ότι είναι εφικτό να βρίσκεις τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις για το καλό της πατρίδας

Από την πλευρά του, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, σολίασε την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Σταμάτη.

Ο Άκης Σκέρτσος σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «Ο Δημήτρης Σταμάτης, μαζί με μια ομάδα ικανών ανθρώπων τον Σ. Παπασταύρου, τον Δ. Βαρτζόπουλο και τον Δ. Πτωχό, έδωσε έναν δύσκολο, κοπιώδη και τελικά πετυχημένο αγώνα για να κρατήσουμε όρθια τη χώρα μας στα δύσκολα χρόνια της περιόδου 2012-2014», συμοληρώνοντας πως «μου έμαθε, παρατηρώντας τον αλλά και συνεργαζόμενος μαζί του εκείνη την περίοδο, τι σημαίνει να αναζητάς και να βρίσκεις τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις για το καλό της πατρίδας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Ο Δημήτρης Σταμάτης, μαζί με μια ομάδα ικανών ανθρώπων τον Σ. Παπασταύρου, τον Δ. Βαρτζόπουλο και τον Δ. Πτωχό, έδωσε έναν δύσκολο, κοπιώδη και τελικά πετυχημένο αγώνα για να κρατήσουμε όρθια τη χώρα μας στα δύσκολα χρόνια της περιόδου 2012-2014, υπό την καθοδήγηση του Α. Σαμαρά και του Ε. Βενιζέλου.

Προσωπικά μου έμαθε, παρατηρώντας τον αλλά και συνεργαζόμενος μαζί του εκείνη την περίοδο, τι σημαίνει να αναζητάς και να βρίσκεις τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις για το καλό της πατρίδας ακόμη κι αν προερχόμαστε από διαφορετικές αφετηρίες. Και απέδειξε ότι αυτό είναι εφικτό να συμβεί.

Το ζητούμενο πλέον, για να πάει ακόμη πιο μπροστά και ψηλά η χώρα μας, είναι αυτό να μην συμβαίνει μόνο σε συνθήκες κρίσης αλλά και σε συνθήκες κανονικότητας.

Συλλυπητήρια στους οικείους του.

Νέα Δημοκρατία: Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση και εντιμότητα

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη Σταμάτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη.

Όπως αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση ο πρώην Βουλευτής του κόμματος «γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Από το 1985 έως και το 1993 διατέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την τετραετία 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

Και καταλήγει η ανακοίνωσή αναφέροντας ότι «ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».