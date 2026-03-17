ΠΑΣΟΚ: Προς το συνέδριο με ένταση και αιχμές - Δούκας και Χριστοδουλάκης ενάντια σε συγκυβέρνηση με ΝΔ

Με τη δημοσκοπική στασιμότητα να διατηρείται και τους τόνους να ανεβαίνουν, το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς το επικείμενο συνέδριο που έχει προκαλέσει εσωκομματικούς τριγμούς.

Η συμμετοχή σχεδόν 175.000 πολιτών στην εκλογή των συνέδρων έφερε αισιοδοξία στη Χαριλάου Τρικούπη, ιδίως μετά την εσωστρέφεια που ακολούθησε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε αιχμηρή κριτική κατά των Γερουλάνου, Δούκα και Χριστοδουλάκη, με αφορμή διαρροές σχετικά με το ποιοι σύνεδροι πρόσκεινται σε κάθε πλευρά και ποια τάση κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην εσωκομματική διαδικασία. «Το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζεται σε τιμάρια», τόνισε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που στις εσωκομματικές εκλογές για την προεδρία είχε ταχθεί με την πλευρά Δούκα, υπογράμμισε μέσω ανάρτησης το δίλημμα: «κόμμα συμπλήρωμα ή μεγάλη δημοκρατική παράταξη ως φορέας αλλαγής».

Αναλυτικότερα, ο Νίκος Χριστοδουλάκης έγραψε στα facebook

Αλλαγή+: Το κεντρικό δίλημμα

Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;

Ένα κόμμα που, υπό τη συστημική πίεση όσων χτυπούν, δήθεν από ανησυχία, το καμπανάκι του κινδύνου της αποσταθεροποίησης και της ανασφάλειας που υποτίθεται πως θα έρθει αν η ΝΔ δεν βρει έναν πρόθυμο εταίρο, θα υποκύψει στον ρόλο του συμπληρώματος;

Ή θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο και αποτελεί τον πρωταγωνιστή της ανασυγκρότησης της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ώστε να αποτελέσει τον φορέα που θα αλλάξει την κοινωνικά επιζήμια αυτή πολιτική;

Θέλουμε το δεύτερο, καθαρά και χωρίς αστερίσκους. Ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει καλά πως η ΝΔ είναι ο μοναδικός του αντίπαλος και φιλοδοξεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Να το πούμε απλά: η ΝΔ είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όποιον αρχηγό κι αν έχει.

Η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά δεν αρκεί να διατυπώνεται μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πρέπει να τέμνει κάθετα την εκπροσώπηση της παράταξης, σε οποιονδήποτε χώρο μαζικής κοινωνικής και πολιτικής διεργασίας. Από τα επιμελητήρια και τα συνδικάτα μέχρι την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Καθαρές επιλογές στήριξης συνδυασμών, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες νομών και στους μεγάλους δήμους.

Η αυτοδιοίκηση δεν είναι απολίτικη ή απλώς διαχειριστική, ούτε άθροισμα επιμέρους κοινωνικών μηχανισμών χωρίς ιδεολογική ταυτότητα. Έχει πρόσημο πολιτικό, αντικατοπτρίζει την ολιστική πολιτική αποκέντρωσης πόρων, εξουσιών και ρόλων, την αντιπροσώπευση και τη λογοδοσία που δομούν κοινωνική εμπιστοσύνη.

Καμία συνδιοίκηση με δεξιά σχήματα στους μαζικούς χώρους, που θα μπορούσε να αλλοιώσει το κεντρικό πολιτικό στίγμα της παράταξης

Συντονίσου».

Εύσημα Δούκα σε Χριστοδουλάκη για τη θέση του κατά της συγκυβέρνησης με ΝΔ

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, χαιρέτισε την ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, κάνοντας λόγο για ένα «μέτωπο που διευρύνεται».

«Διάβασα τη σημερινή ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται. Στο Συνέδριο, όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση» σημείωσε στο «Χ» ο Χάρης Δούκας.